به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده انبار لوازم خانگی قاچاق در یک باغ به ارزش ۱۱ میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد.

علی اکبر مختاری افزود: این شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن اسناد و مدارک گمرکی و ثبت نشدن این انبار در سامانه جامع انبار ها، تخلف قاچاق کالا را محرز دانسته و علاوه بر ضبط کالای غیر قانونی متخلف را نیز به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم و جریمه وصول شد.

وی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان در پی دریافت گزارش مردمی از وجود انبار قاچاق در یک باغ در حاشیه جنوبی شهر اصفهان و کشف لوازم خانگی خارجی، پرونده‌ی این تخلف را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.