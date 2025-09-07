به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی‌اکبر درویشی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شده و بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، دو نفر سارق با یک دستگاه خودروی پژو پارس به سمت سه عابر پیاده که به دلیل نقص فنی موتورسیکلت در کنار خیابان توقف کرده بودند، حمله‌ور شدند.

فرمانده انتظامی نوشهر ادامه داد: سارقان با استفاده از سلاح سرد، یکی از عابران را مجروح کرده و اقدام به سرقت طلا، تلفن همراه و سایر اموال همراه آنان کردند.

سرهنگ درویشی گفت: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس آگاهی، هویت متهمان شناسایی و محل تردد آنان در محور مواصلاتی نور–نوشهر مشخص شد.

وی افزود: سارقان هنگام مواجهه با مأموران مقاومت کردند که در نهایت با تیراندازی هدفمند پلیس، خودرو متوقف و هر دو متهم دستگیر شدند.

سرهنگ درویشی گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی، به صراحت به جرایم خود اعتراف کردند. پرونده این دو سارق حرفه‌ای با دستور مقام قضایی تشکیل و هر دو روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی نوشهر در پایان تأکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه هنجارشکنی و تهدید امنیت عمومی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.