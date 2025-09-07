پخش زنده
کاروان ورزش ناشنوایان ایران با نام «عاشقان ایران» و شعار «تا آخرین نفس برای وطن» در بازیهای المپیک ۲۰۲۵ ژاپن شرکت خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بررسی نام و شعار کاروان اعزامی کشورمان به بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان، یکی از محورهای مورد بحث در دومین نشست اعضای ستاد این بازیها بود.
بر این اساس، با لحاظ کردن نظر وزیر ورزش و مصوبه ستاد، مقرر شد کاروان ایران با نام «عاشقان ایران» در بازیهای المپیک ناشنوایان حاضر شود. «تا آخرین نفس برای وطن» هم شعار منتخب برای این کاروان شد.
مصطفی نکولعلآزاد رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان و علی رغبتی سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای المپیک ناشنوایان همراه با علیرضا بسیح دبیرکل فدراسیون، زهرا داودی نایب رئیس فدراسیون، فیروزه کوهگرد خزانه دار، سید مهیار مرتضوی مسئول کمیته پزشکی فدراسیون، فاطمه شاه رضایی مسئول امور بین الملل فدراسیون، میثم رحیم زاده معاون کاروان، پوریا سهرابی رئیس شورای راهبردی و احسان سلگی مدیر روابط عمومی فدراسیون در نشست ستاد بازیهای المپیک ناشنوایان حضور داشتند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.