به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: طی ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۳ هزار و ۳۴۰ تن انواع کود شیمیایی شامل ۲۷۰۲ تن ازت، ۲۹۴ تن فسفات و ۳۴۵ تن پتاس در شهرستان خوی توزیع گردید.
محمود مظلومی افزود: شهرستان خوی یکی از قطبهای تولید گندم، کلزا و محصولات دیم در استان است. در این راستا، تأمین کودهای ازت و فسفات برای تقویت رشد و افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنشهای محیطی در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی خاص منطقه، استفاده از کودهای مناسب موجب افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول میشود. همچنین، با همکاری مراکز جهاد کشاورزی، جلسات مشاورهای برای بهرهبرداران برگزار میگردد تا مصرف کودها بهصورت اصولی و علمی انجام شود.