دهمین نشست تبادل علم، به ابتکار بنیاد علم مصطفی، امسال به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. این رویداد بین‌المللی با حضور پژوهشگران و استادان برجسته از کشور‌های مختلف اسلامی، فرصتی برای تبادل دانش و گسترش همکاری‌های علمی فراهم کرده است.

در حاشیه نشست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارگاه همتایابی را برگزار کرد؛ کارگاهی که استادان ایرانی را با مهمانان علمی این رویداد پیوند می‌دهد تا زمینه آغاز پروژه‌های مشترک پژوهشی فراهم شود.

نشست تبادل علم بنیاد مصطفی هر سال به میزبانی یکی از مراکز علمی جهان اسلام برگزار می‌شود و امسال برای نخستین بار یک دانشگاه ایرانی میزبان آن است.

