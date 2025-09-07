به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیک روش گفت: در ۵ ماهه نخست سالجاری ۱۷ میلیون و ۲۷۶ هزار و‌۵۹۸ دلار کالای صادراتی به وزن ۲۰۲ هزارو ۳۰۰ تن از طریق گمرک شوشمی به کشور عراق ارسال شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ در وزن ۶۲ درصد و در ارزش ۲۵ درصد رشد داشته است.

وی حجم کالا‌های صادراتی از گمرک شیخ صله در این مدت را ۲۴۴ هزارو ۳۹۰ تن به ارزش ۱۸۴ میلیون و ۱۷۹ هزار دلار عنوان کرد و افزود: این میزان کالای صادراتی از گمرک شیخ صله در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در وزن ۵ درصد و در ارزش رشد ۸ درصدی داشته است.

ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه عمده کالا‌های صادراتی از گمرک شوشمی را سنگ آهن، میوه و تره بار، ادوات کشاورزی، صنایع دستی، گچ ساختمانی و عمده کالا‌های صادراتی از گمرک شیخ صله را کاشی و سرامیک، کارتن خالی، ظروف یکبار مصرف، بلورجات، شیشه جام، چیپس سیب زمینی و محصولات پلاستیکی عنوان کرد.