به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،آلبوم بدون کلام «مرثیه‌ای برای مرگ فرشته» به آهنگسازی حمیدرضا آفریده با حضور نوازندگان ایرانی و غیرایرانی در تاریخ ۱۷ شهریور توسط نشر و پخش جوان به صورت فیزیکی و دیجیتال انتشار پیدا خواهد کرد.

در بخشی از متن دیباچه این آلبوم توسط آهنگساز این اثر آمده است:

«مرثیه‌ای برای مرگ فرشته» مجموعه‌ای از قطعات است که با ورود من به دنیای موسیقی در نوجوانی گره خورده و قطعات دیگری که در دوران پاندمی کرونا ساخته شدند.

ایده اصلی قطعه «مرثیه‌ای برای مرگ فرشته ۱ و ۲» به دوران تحصیل من در هنرستان موسیقی برمی‌گردد. دورانی که نگاه من به موسیقی شکل گرفت و بعد از نزدیک به ۲۰ سال این قطعات را با تغییراتی اندک بازنویسی کردم.

در این آلبوم نیز مانند آلبوم بی‌کلام قبلی «حوا بارانی بود» که در دوران پاندمی کرونا با حضور نوازندگان غیرایرانی و ایرانی شکل گرفت، نوازندگانی از آمریکا و آذربایجان (باکو) من را همراهی کردند که نقش بسیار مهمی در شکل گیری این اثر داشته‌اند.

ارتباطی که ماحصل دورانی از زندگی بشر در یکی از تاریک‌ترین زمان‌های خود بود و شاید برای من و خیلی از ما در جهان ساخت موسیقی و ارتباط با دیگر موزیسین ها در شبکه های اجتماعی پلی بود که بدون هیچ حد و مرز و سیاستی ما را به هم پیوند می‌داد.

در بخش های دیگر این آلبوم به شش نوازی ساز نی، آنسامبل زهی به همراه فلوت کلیدار و دونوازی سنتور باس هم می‌توان اشاره کرد و همین طور سلوهایی در فضاهای شهری تهران مانند بازار تهران، میدان تجریش و میدان آزادی ضبط شده است.

حمیدرضا آفریده آهنگساز، تنظیم کننده، نوازنده کمانچه پنج سیم، کمانچه، ویولن، ویولا، بم کمان، قیچک سوپرانو، قیچک آلتو، ساند افکت، محمدحسین حسینی نوازنده فلوت، غزاله شیرازی نوازنده ویولنسل، حسین صالحی نوازنده سازهای کوبه ای، بندیر، دم دم، دهل، اتابک اسماعیل اف نوازنده تار آذری، جورنی چوی نوازنده ویولنسل، وفا مصباحی نوازنده نی، پدرام جوادزاده نوازنده سنتور باس، حسن خدایی نیا نوازنده میکس و مستر، حمیدرضا آفریده، شیدا عبادت دوست ناظر ضبط، بردیا یوسفی و حمیدرضا آفریده صدابردار، سحر احمدی مترجم، نیما جوان ناشر ایران، سهیل سعیدی، سپهر سعیدی ناشر پلتفرم های خارجی عوامل اجرایی این پروژه را تشکیل می دهند.

به گفته دست اندرکاران پروژه، این آلبوم در تاریخ دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ توسط نشر و پخش جوان به صورت فیزیکی و همین طور به صورت دیجیتال در سایت بیپ تونز (پلتفرم دانلود قانونی موسیقی در ایران) و پلتفرم های جهانی رونمایی و انتشار پیدا خواهد کرد.