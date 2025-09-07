پخش زنده
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، ضمن بازدید از طرح بزرگ آزادراه شهید شوشتری، موانع اجرایی پروژههای اولویتدار عمرانی را بررسی و تسهیلگری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونان "مالی و اقتصاد شهری و فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه اولویتدار آزادراه شوشتری (کمربند شرقی) بازدید کردند.
بر این اساس، مدیران عامل سازمانهای "مهندسی و عمران" و "املاک و مستغلات شهرداری تهران، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شهر، شهردار منطقه ۱۴، مدیران کل حوزه معاونتهای مالی و اقتصاد شهری و همچنین فنی و عمرانی، نمایندگان سازمانهای "زیباسازی" و بوستانها و فضای سبز" و شرکت کنترل ترافیک نیز در جریان بازدید و جلسه متعاقب آن حضور داشتند.
بررسی ملاحظات اجرایی در محدوده آغازین پروژه شامل اتصال به بزرگراههای نجفی رستگار و امام رضا (ع) و همچنین ناحیه تخلیه بار ترافیکی در شرق بلوار هجرت از جمله مباحث مطرح شده حین بازدید و در جلسه مدیریت پروژه بود.
در جریان برگزاری جلسه مدیریت پروژه، شعبانی معاون شهردار تهران به نیاز مبرم شرق تهران به راهاندازی پروژه کمربندی شرقی اشاره کرد و آن را تسهیلکننده بار ترافیکی بزرگراههای مجاور از جمله بزرگراه بسیج برشمرد.
معاون مالی و اقتصاد شهری نیز بر اهمیت رفع نواقص و موانع اجرایی باقیمانده در پروژههای اولویتدار عمرانی از جمله شهید شوشتری، یادگار امام (ره) و بروجردی تاکید کرد.
محمدعلینژاد خواستار ارائه گزارشی از روند احداث پروژههای بزرگراهی تهران شد و در جریان بررسی گزارش مذکور، رفع چالشهای اجرایی پروژههای عمرانی را پیگیری و تسهیلگری کرد.
افتتاح ۹ ونیم کیلومتر از آزادراه شهید شوشتری
معاون فنی وعمران شهرداری تهران نیز در حاشیه مراسم امروز از افتتاح مرحله اول آزادراه شوشتری به طول ۹ ونیم کیلومتر ظرف مدت دوماه آینده خبرداد.
عباس شعبانی ضمن بازدید از آزاد راه شهید شوشتری به همراه معاون مالی واقتصادی شهرداری ومدیران شهری گفت:برای افتتاح مرحله اول آزاد راه شهید شوشتری به دلیل معارضین ملکی باتاخیر مواجه شدیم که بارفع موانع ۹ ونبم کیلومتر از آزاد راه تا دوماه عینده افتتاح وبه بهره برداری میرسد.
وی ادامه داد:مرحله اول این طرح حدفاصل درمنطقه ۱۴ و ۱۵ دربرمی گیرد وباافتتاح مابقی آزادراه مسافرانی که از جاده امان رضا قصد عزیمت به شمال کشور را دارند بدون ورودبه معابر شهری و دور زدن ترافیک به راحتی طی مسیر میکنند.
شعبانی افزود:آزاد راه شهید شوشتری ۱۶ ونیم کیلومتر است وباافتتاح مرحله اول طرح ۷ ونیم کیلومتر باقی میماند که تاقبل از پایان مدیریت شهری ششم مرحله دوم را نیز آغازمی کنیم.
وی بااشاره به هزینه ریالی مرحله اول طرح خاطرنشان کرد:برای ساخت آزادراه بدون درنظر گرفتن معارضین، یک همت وبا تملک معارضین حدود ۶ همت هزینه دربرداشته است.
آزادراه شهید شوشتری، به طول ۱۶.۱ کیلومتر، پروژه اولویتدار عمرانی تهران است. این پروژه از تقاطع بزرگراههای امام رضا (ع) و نجفی رستگار در جنوب شرق تهران آغاز و در دو فاز به تقاطع بزرگراههای شهیدان سلیمانی و یاسینی ختم میشود.
بر اساس بررسیهای اخیر، فاز نخست آزادراه شهید شوشتری به طول ۹.۳ کیلومتر در مراحل پایانی عملیات اجرایی قرار دارد و در فصل پاییز به بهرهبرداری میرسد.