مدیر منطقه چهار شهرداری ارومیه از ادامه عملیات نهضت آسفالت در سطح این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛کرم صفری اظهار کرد: در ادامه اجرای نهضت آسفالت، بامداد امروز عملیات آسفالتریزی خیابان شهید مدنی ۲ نیز به پایان رسید.
وی افزود: پیش از این، خیابانهای رسالت، گلدیس، طرزی و دانش در قالب این طرح آسفالتریزی شده بودند و اکنون مسیر شهید مدنی ۲ تا چهارراه عطایی نیز به شبکه معابر آسفالته منطقه افزوده شد.
مدیر منطقه چهار شهرداری ارومیه ضمن قدردانی از عوامل اجرایی و نیروهای خدوم شهرداری گفت: فعالیتهای عمرانی و خدماتی در سطح منطقه چهار به صورت مستمر در حال اجراست و در ادامه همین روند، عملیات لکهگیری و آسفالت کوچههای منشعب از خیابانهای شهید یاسر احمد شرافتدوست اصل، شهید نجفی و عطار سیار نیز صبح امروز توسط اکیپ امانی و عوامل اجرایی منطقه انجام گرفت.
صفری در پایان از معاونت فنی و امور زیربنایی، سازمان عمران، سازمان سیما و منظر شهری، سازمان مدیریت پسماند و تمامی نهادهایی که در اجرای نهضت آسفالت همراه مدیریت شهری هستند، تقدیر و تشکر کرد.