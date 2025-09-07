پخش زنده
بر اساس دادههای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد.
به گزراش خبرگزاری صداوسیما شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد شاخص کیفیت هوای تهران با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۰۸ در وضعیت ناسالم و خطرناک برای گروههای حساس قرار دارد.
در این شرایط به کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و ریوی توصیه میشود از تردد در فضای باز خودداری، و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.
به این ترتیب از ابتدای سال جاری کیفیت هوای شهر تهران ۵۸ روز در وضعیت ناسالم، ۹۶ روز در وضعیت قابل قبول، ۶ روز در وضعیت هوای پاک قرار داشته است.