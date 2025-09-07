به گزراش خبرگزاری صداوسیما شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد شاخص کیفیت هوای تهران با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۰۸ در وضعیت ناسالم و خطرناک برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در این شرایط به کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و ریوی توصیه می‌شود از تردد در فضای باز خودداری، و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.

به این ترتیب از ابتدای سال جاری کیفیت هوای شهر تهران ۵۸ روز در وضعیت ناسالم، ۹۶ روز در وضعیت قابل قبول، ۶ روز در وضعیت هوای پاک قرار داشته است.