شهردار ارومیه گفت: نوسازی ماشین‌آلات و ناوگان شهرداری به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری در سه بخش پسماند، مدیریت بحران و حمل‌ونقل عمومی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه در چهارصد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر افزود: طی هفته‌های آینده لایحه فروش خودرو‌های سبک فرسوده و کم‌بازده شهرداری به شورای اسلامی شهر ارائه خواهد شد تا از محل منابع حاصل، ناوگان جدید جایگزین شود.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز خرید و تردد خودرو‌های سنگین و نیمه‌سنگین با پلاک منطقه آزاد صادر شده و توافق‌نامه‌ای نیز با منطقه آزاد امضا شده است تا روند خرید این خودرو‌ها تسهیل شود.

رحمانی رضائیه با اشاره به بخش‌های مختلف این طرح گفت: در حوزه مدیریت پسماند به دلیل کمبود خودرو، روزانه بیش از ۶۰۰ تن زباله توسط ۶۲۵ پاکبان، معادل ۲.۵ برابر نرم پرسنل، جمع‌آوری می‌شود که همین امر موجب نارضایتی شهروندان شده است، به همین دلیل نوسازی ناوگان و همچنین افزایش نیرو‌های خدماتی ضروری است.

وی بخش دوم نوسازی را مربوط به ماشین‌آلات مدیریت بحران دانست و افزود: ظرفیت این حوزه باید با بهره‌گیری از منابع بانکی ارتقا یابد تا بتوانیم نخستین محموله خودرو‌های سنگین با پلاک منطقه را وارد چرخه خدمات‌رسانی کنیم.

شهردار ارومیه همچنین از خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس و پنج دستگاه اتوبوس دوکابین برای تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد و گفت: رایزنی با بانک‌ها و سازمان شهرداری‌ها برای تأمین منابع مالی انجام شده و انتظار می‌رود در ایام آتی نهایی شود.

رحمانی رضائیه در پایان با اشاره به برگزاری جشنواره انگور خاطرنشان کرد: آماده‌سازی دهکده ساحلی چیچست در حال انجام است و دبیرخانه دائمی جشنواره‌های شهرداری نیز به‌زودی تشکیل خواهد شد.