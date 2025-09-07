مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی گفت:سند تحول بنیادین؛ نقشه‌راه تربیت نسل‌های آینده و الگوسازی در نظام آموزشی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی افزود: این سند نه یک متن تشریفاتی، بلکه برنامه‌ای راهبردی و آینده‌نگر است که با اتکا به ارزش‌های اسلامی–ایرانی، نیاز‌های امروز جامعه و الزامات فردای کشور، چشم‌اندازی روشن برای پرورش نسل‌های آینده ترسیم کرده است.

وی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های سند، تعریف مدرسه تراز سند تحول بنیادین است؛ مدرسه‌ای که فقط محل آموزش دروس درسی نیست، بلکه کانون تربیت همه‌جانبه، پرورش ایمان، هویت ملی، مهارت‌های زندگی، خلاقیت و توانمندی‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان است.

فتحعلی لو گفت: در این نگاه، مدرسه به محیطی پویا و زنده تبدیل می‌شود که دانش‌آموزان را برای زیست مومنانه و مسئولانه در جامعه آماده می‌کند.

وی به اهداف عملیاتی سال‌های آینده اشاره کرد و گفت: برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، ۱۰ درصد مدارس عادی و ۵۰ درصد مدارس خاص مجری مدرسه تراز بوده و در سال تحصیلی پیش‌رو، ۵۰ درصد مدارس عادی و ۱۰۰ درصد مدارس خاص به اجرای مدرسه تراز سند خواهند پرداخت.

مدیر آموزش و پرورش خوی همچنین تصریح کرد: این مدارس وظیفه دارند تا ایده‌های سند را به عمل تبدیل کنند و الگویی برای دیگر مدارس منطقه و استان باشند.

فتحعلی لو خاطرنشان کرد: در این میان، مدارس مجری سند تحول بنیادین نقش پیشگام و الگوساز خواهند داشت و تجربه‌های ارزشمند این مدارس می‌تواند چراغ راه آینده آموزش و پرورش در سراسر کشور باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: مدیران محترم شما قلب تپنده این جریان هستید و هیچ تحولی در مدرسه بدون مدیریت آگاه، توانمند و تحول‌آفرین شکل نمی‌گیرد.

مدیر آموزش و پرورش خوی همچنین با استفاده از استعاره‌ای، مدرسه تراز را به درختی پرثمر تشبیه کرد و گفت:مدیر، باغبان آن است که با تدبیر، علم و اخلاص خود آن را به بار می‌نشاند.

وی در ادامه افزود: در این همایش، مدیران مدارس با شرکت در کارگاه‌ها و مباحث هم‌اندیشی، به تبادل تجربه‌های موفق و بهره‌گیری از دانش روز پرداخته و مسیر حرکت خود را در چارچوب سند تحول بنیادین روشن‌تر کردند.

فتحعلی‌لو، با اشاره به دشواری‌ها و محدودیت‌های موجود، یادآور شد: همکاران ارجمند، در کنار سختی‌ها ماموریت ما ماموریتی مقدس است.

وی با تاکید بر نقش کلیدی مدیران و معلمان گفت: ما در حال ساختن آینده‌ای هستیم که نسل فردای ایران اسلامی در آن زندگی خواهد کرد.

رئیس دستگاه تعلیم و تربیت شهرستان افزود: هر گامی که شما در مدرسه خود برمی‌دارید، اثری ماندگار در جامعه آینده خواهد گذاشت.

مدیر آموزش و پرورش ادامه داد: به همین دلیل، سند تحول بنیادین بیش از هر چیز نیازمند ایمان، باور قلبی و تلاش خستگی‌ناپذیر شما مدیران و معلمان عزیز است.

فتحعلی لو، در خاتمه سخنان خود با بیان اینکه همایش جاری می‌تواند حرکت تازه‌ای ایجاد کند، گفت: امیدوارم این همایش زمینه‌ساز حرکتی نو، پرنشاط و هدفمند در مسیر تحقق مدرسه تراز سند تحول بنیادین در شمال استان و سراسر کشور عزیزمان باشد.