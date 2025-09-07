پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش خوی در بازدید از پایگاه انتخاب رشته کنکور آموزش و پرورش شهرستان خوی، بر اهمیت راهنمایی و مشاوره به دانشآموزان و خانوادهها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علی اکبر فتحعلی، در بازدید از پایگاه انتخاب رشته کنکور آموزش و پرورش شهرستان خوی، بر اهمیت راهنمایی و مشاوره به دانشآموزان و خانوادهها تاکید کرد.
مدیر آموزش و پرورش افزود: این پایگاه با هدف ارائه خدمات مشاورهای و راهنمایی به دانشآموزان، بهویژه در زمان اعلام نتایج کنکور سراسری، فعالیتهای خود را آغاز کرده است.
فتحعلی لو، با اشاره به تاثیر عمیق انتخاب رشته بر آینده تحصیلی دانشآموزان، اظهار داشت: ضرورت برنامهریزی صحیح و تلاش همه دستاندرکاران در این مرکز برای کاهش نگرانی و استرس دانشآموزان و خانوادهها بسیار حائز اهمیت است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان افزود: این پایگاه با استفاده از نرمافزار انتخاب رشته مورد تایید وزارت آموزش و پرورش، به صورت حضوری فعالیت میکند.
وی گفت: مشاوران متخصص و با صلاحیت این مرکز، فرآیند انتخاب رشته را تحت نظر دارند و به تحقق هدف انتخاب رشته صحیح و مناسب کمک میکنند.
فتحعلی لو، همچنین بر اهمیت اعتمادسازی، احترام به ارباب رجوع و نوبتدهی منظم در این مرکز تاکید کرد و آن را از الزامات کار در مرکز مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته دانست.