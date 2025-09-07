پخش زنده
امروز: -
جشن مردمی هفته وحدت متشکل از برنامههای فرهنگی و اجتماعی، در بوستان کوهسنگی مشهد برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به برگزاری برنامههای متنوع شبانه طی هفته وحدت در نقاط مختلف شهر مشهد، گفت: یکی از این مراسم، ویژهبرنامه بوستان کوهسنگی است که امروز یکشنبه (۱۶ شهریور) از ساعت ۱۸:۳۰ (پس از نماز مغرب و عشا) آغاز و از شبکه استانی هم پخش زنده میشود.
سیدجلیل بامشکی با اشاره به همزمانی این برنامه با پدیده ماهگرفتگی، افزود: علاوه بر این از شهروندان برای تماشای ماهگرفتگی در این مکان دعوت میشود.
وی ادامه داد: در بوستان کوهسنگی، برنامهای تلفیقی خواهیم داشت که شامل برپایی جشن مردمی هفته وحدت، اقامه نماز آیات و اجرای بخشهای متنوع فرهنگی و هنری است که این مراسم با همکاری شورای اجتماعی محلات و همراهی گروههای مردمی برگزار میشود.
این مسئول تاکید کرد: هدف از برگزاری این ویژهبرنامهها، گرامیداشت ایام وحدت، تقویت همدلی اجتماعی و ایجاد فضایی معنوی و پرنشاط برای خانوادهها و شهروندان مشهدی است.