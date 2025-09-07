به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صفر حسین زاده گفت: به منظور ترویج و آموزش بهره‌برداران و زارعان و تبیین مزایای یکپارچه سازی اراضی، کلاس آموزشی و ترویجی در مرکز ترویج و خدمات کشاورزی پلدشت و با حضور ۴۰ نفر از زارعان و بهره‌برداران برگزار شد.

وی افزود: این مدیریت به منظور آگاهی‌بخشی و کاهش هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی و به منظور حفظ کاربری اراضی و همچنین آشنایی بهربرداران با مجموعه قوانین و مقررات حوزه زمین مبادرت به برگزاری چنین دوره‌هایی از ابتدای سال کرده است.