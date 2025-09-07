پخش زنده
دولت چهاردهم با اجرای عملیات آسفالت تقویتی، حفاظتی، درزگیری و لکهگیری در نزدیک به ۱۷ هزار کیلومتر از راههای شریانی و اصلی کشور، تحولی چشمگیر در کیفیت و ایمنی جادهها ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با اعلام این خبر گفت : در نخستین سال از عملکرد دولت چهاردهم، عملیات آسفالت تقویتی، حفاظتی، درزگیری و لکهگیری در مجموع ۱۶ هزار و ۷۹۷ کیلومتر از راههای شریانی و اصلی کشور به همت متخصصان و تلاشگران این حوزه اجرایی شده است. این حجم از فعالیت در حوزه بهسازی راهها، رکوردی قابل توجه به شمار میرود.
مهندس جهانیان در ادامه به تفکیک این اقدامات اشاره کرد و افزود: در بازه زمانی یک ساله دولت چهاردهم و بهمنظور بهسازی و نگهداری بهینه راهها، روکش آسفالت تقویتی در ۵۷۸۸ کیلومتر از راههای شریانی و اصلی کشور انجام شده که نقش مؤثری در افزایش دوام و کیفیت این مسیرها داشته است.
وی همچنین با اشاره به اجرای ۳۰۹۵ کیلومتر آسفالت حفاظتی که به منظور افزایش عمر مفید رویههای آسفالتی و جلوگیری از آسیبهای احتمالی صورت میگیرد، عنوان کرد: علاوه بر این، عملیات حیاتی درزگیری و لکهگیری در ۷۹۱۴ کیلومتر از سطح محورهای مواصلاتی کشور نیز طی یک سال اخیر اجرایی شده است. این عملیاتها که به سرعت بخشیدن به تعمیرات جزئی و پیشگیری از گسترش خرابیها کمک میکند، نقش بسزایی در حفظ یکپارچگی و ایمنی سطح جادهها ایفا میکند.
این اقدامات گسترده و همهجانبه، نشاندهنده عزم جدی دولت چهاردهم برای بهبود زیرساختهای حملونقل جادهای و ارتقاء سطح رضایتمندی کاربران جادهها در سراسر کشور است.