فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان آذربایجان غربی از ثبت ۱۲۱ مورد اخطاریه توقف عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستانهای تکاب، سردشت، شاهیندژ، ماکو، مهاباد و چایپاره در پنج ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ بهرام تقی زاده اظهار کرد: گشت حفاظت اراضی به صورت امداد شبانه روزی عمل میکند و در حال حاضر نیز یگان حفاظت با پایش مداوم، ساخت و سازهای غیر مجاز را رصد کرده و با صدور اخطاریه توقف عملیات، از ادامه کار جلوگیری میکند.
وی افزود: در پنج ماهه سال جاری، ۱۲۱ مورد اخطاریه در شهرستانهای تکاب، سردشت، شاهیندژ، ماکو، مهاباد و چایپاره در سامانه ثبت شده و از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.
سرهنگ تقی زاده اضافه کرد: مردم میتوانند هر گونه تغییر کاربری و قطعهبندی اراضی زراعی و باغی را از طریق مراجعه حضوری به مدیریت جهاد کشاورزی و یا سامانه تلفنی شبانه روزی ۱۳۱ گزارش دهند.