مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوی گفت: ۱۰ هزار و ۵۷ کیلومتر از اراضی باغی و زراعی شهرستان در پنج ماهه سال جاری به منظور جلوگیری از زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز پایش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علی اصغر امینی بیان کرد: برخی از افراد سودجو برای خرید و فروش زمین‌های خارج از محدوده شهر یا روستا و ساخت‌وساز ویلا و مسکن در مزارع و باغ‌ها اقدام می‌کنند، اما براساس قانون هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و علاوه بر قلع وقمع بنا‌های احداثی، با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۰ هزارو ۵۷ کیلومتر از اراضی باغی و زراعی شهرستان به منظور جلوگیری از زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز پایش شد.

امینی افزود: مشارکت و نظارت همگانی، بهترین و موثرترین راه برای حفاظت از سرمایه‌های ملی کشور است، بنابراین از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی به شماره ۱۳۱ اطلاع دهند.