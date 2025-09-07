پخش زنده
مدیرحفاظت محیط زیست جاجرم گفت: ۱۰ دستگاه دوربین تلهای برای رصد و بررسی وضعیت زیست یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش میاندشت این شهرستان نصب و راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ احمد صفرزاده گفت: دوربینهای تلهای برای ثبت یوزپلنگها در مناطقی که احتمال حضور و مشاهده این حیوان بیشتر است، کار گذاشته شده است.
وی افزود: دوربینهای تله، دستگاهی برای رصد و برآورد جمعیت گونههای مختلف حیات وحش استفاده میشود و با کمک تصاویر آن میتوان برای حفاظت بهتر از حیات وحش برنامهریزی کرد.
مدیرحفاظت محیط زیست جاجرم گفت: این دوربینها تا فصل پاییز در منطقه فعال است.
صفرزاده اضافه کرد: امسال شمار مشاهدات یوزپلنگ افزایش یافته است به طوریکه یوزپلنگ ایرانی در یک سال گذشته ۲۳ مرتبه به وسیله محیط بانان و جوامع محلی مشاهده شد و هفت بار نیز از این حیوان زیبا تصویر برداری شد.
منطقه حفاظت شده میاندشت جاجرم با گستره ۸۵ هزار هکتار از امنترین زیستگاههای یوز ایرانی است که در سال ۱۳۵۲ زیر حفاظت قرار گرفته است.