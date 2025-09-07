به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رضایی در گفت‌و‌گو ویژه خبری صداوسیمای مرکز خلیج فارس افزود: این اجلاس امسال به میزبانی استان هرمزگان با حضور صاحب نظران، محققان و پژوهشگران حوزه مهدویت برگزار می‌شود.

وی افزود: علاقه‌مندان حوزه مهدویت می‌توانند با مراجعه به نشانی بنیاد مهدویت استان هرمزگان در فضای مجازی آثار خود را برای مرحله داوری بارگذاری کنند.

مدیر بنیاد مهدویت هرمزگان با اشاره به ۹ ربیع الاول و آغاز جشن‌های امامت امام زمان (عج) گفت: در این مدت جشن‌هایی در ۱۲۰ کانون با اعزام ۵۰ مبلغ مهدوی در مساجد سراسر استان برگزار می‌شود.

وی گفت: یکی دیگر از فعالیت‌های بنیاد برای ترویج الگوی مهدویت ایجاد مدارس مجازی مهدویت است که محتویاتی را برای علاقمندان بارگذاری شده است.

مدیر بنیاد مهدویت هرمزگان افزود: علاقمندان می‌توانند در این مدارس نام نویسی کنند و در همه‌ی دوره‌ها به صورت بر خط شرکت و گواهی تخصصی به عنوان مربی از مرکز قم دریافت می‌کنند.

رضایی گفت: برای انتقال فرهنگ مهدویت یک تفاهمنامه با اداره کل آموزش و پرورش منعقد شده است که ۲۰ مدرسه به عنوان هدف در نظر گرفته شده و طرح یاران موعود دانش آموزی به مدت ۲۰ ساعت در این مدارس برگزار می‌شود.

بنیاد مهدودیت استان هرمزگان از سال ۸۵ با هدف ارتقای آگاهی و تقویت باور آحاد جامعه با معارف مهدویت و جلوگیری از تفکرات انحرافی و عرفان‌های نوظهور راه اندازی شده است.