یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی با تولید مستربچ و کامپاند‌های تخصصی توانسته واردات پرهزینه مواد اولیه بسته‌بندی را کاهش داده و سهم قابل توجهی از بازار را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پژوهشگران یک شرکت دانش‌بنیان با هدف کاهش واردات مواد اولیه تولید پلیمر برای بسته‌بندی محصولات مختلف، با تولید محصولات پرکاربرد از جمله مستربچ و کامپاندهای تخصصی برای تولید بسته‌بندی‌های پلیمری توانسته‌اند سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص داده و تحولی در صنعت بسته‌بندی کشور ایجاد کنند.

بسته‌بندی‌های پلیمری در انواع مختلفی مانند کیسه‌ها، بطری‌ها، پوشش‌ها، قوطی‌ها و جعبه‌ها استفاده می‌شوند. این بسته‌بندی‌ها نقش حیاتی در محافظت از محصولات در برابر آلودگی، تغییرات دمایی، رطوبت و خوردگی دارند. استفاده از فیلم‌های پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در بسته‌بندی موجب کاهش وزن بسته‌بندی و کاهش مصرف انرژی در حمل‌ونقل می‌شود. به همین دلیل بسته‌بندی‌های پلیمری صنعتی با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد و عملکرد بالا به بخشی جدایی‌ناپذیر در صنعت بسته‌بندی تبدیل شده‌اند.

با هدف استفاده از پلیمر‌های باکیفیت در بسته‌بندی، افزایش دوام و ایمنی محصول و کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری در فرآیند تولید و توزیع، پژوهشگران یک شرکت دانش‌بنیان با تولید مستربچ، آمیزه‌های پلیمری و کامپاند‌های تخصصی توانسته‌اند راهکار‌های نوآورانه‌ای برای بهبود عملکرد پلیمر‌ها در صنعت بسته‌بندی ارائه دهند.

تحول در صنعت بسته‌بندی با تولید محصول دانش‌بنیان داخلی

میثم خزایی، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه این شرکت با تامین طیف گسترده‌ای از مستربچ‌های افزودنی و کامپاند‌های مهندسی توانسته است در صنعت پلاستیک و افزودنی‌های خاص و بسته‌بندی محصولات در ایران تحولی بزرگ ایجاد کند، گفت: این شرکت با هدف تامین نیازمندی‌های صنعت پلاستیک و بسته‌بندی محصولات در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد و در حال حاضر این شرکت با تامین طیف گسترد‌های از مستربچ‌های افزودنی و کامپاند‌های مهندسی توانسته است در صنعت پلاستیک و افزودنی‌های خاص در ایران تحولی بزرگ ایجاد کند.

وی افزود: در راستای کارآفرینی و پیشبرد صنعت پلیمر در کشور، کارخانه تولیدی مستربچ و کامپاند‌های مهندسی پایا پلیمر دانا در سال ۱۳۹۳ در زمینی به مساحت تقریبی ۶ هزار متر مربع در شهرک صنعتی ایوانکی راه‌اندازی شد. این کارخانه در حال حاضر، سالیانه حدود ۱۸ هزار تن از انواع مستربچ، به‌ویژه مستربچ‌های افزودنی و کامپاند‌های پلیمری را با بهره‌گیری از مدرنترین تجهیزات و فناوری‌های روز شرکت‌های آمریکایی و اروپایی، عرضه می‌کند.

رفع نیاز صنایع مختلف با تولید بومی مستربچ، افزودنی‌ها و کامپاند‌های مهندسی

مدیرعامل این شرکت در مورد کاربرد این محصول دانش‌بنیان، گفت: این شرکت با استفاده از تجارب متعدد در زمینه تولید انواع مستربچ به‌ویژه افزودنی‌ها و کامپاند‌های مهندسی، طیف گسترده‌ای از این محصولات را در صنایع مختلف نظیر پلاستیک، تولید فیلم‌های پلاستیک، ظروف یکبار مصرف، رافیا و گونی‌بافی، دارویی و غذایی، روتو مولدینگ، تزریق، کشاورزی و صنایع لوله‌های پلی‌الفینی و تولید قطعات خودرو، تولید کرده که در حال حاضر این محصولات بالغ بر ۴۳۰ گرید مختلف است.

مستربچ افزودنی، مستربچ سفید، آمیزه‌های مهندسی

به گفته خزایی، بسته‌بندی‌های پلیمری در انواع مختلفی مانند کیسه‌ها، بطری‌ها، پوشش‌ها، قوطی‌ها و جعبه‌ها استفاده می‌شوند و نقش حیاتی در محافظت از محصولات در برابر آلودگی، تغییرات دمایی، رطوبت و خوردگی دارند.

فیلم‌های پلی‌اتیلن نیز یکی از پرکاربردترین مواد در صنعت بسته‌بندی هستند و در تولید بسته‌بندی مواد غذایی، بسته‌بندی صنعتی، لفاف‌ها و انواع کیسه‌های پلاستیکی استفاده می‌شوند.

این فیلم‌ها به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، مقاومت در برابر رطوبت و پارگی، خاصیت عایق حرارتی و توانایی محافظت از محصولات در برابر عوامل محیطی جایگاه ویژه‌ای در بازار بسته‌بندی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: انواع فیلم پلی‌اتیلن بسته به کاربرد در صنایع مختلفی مانند بسته‌بندی، کشاورزی، ساختمان و حمل‌ونقل مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای بهبود عملکرد این فیلم‌ها از مستربچ‌ها و افزودنی‌های تخصصی فیلم پلی‌اتیلن استفاده می‌شود که ویژگی‌هایی مثل شفافیت بیشتر، مقاومت مکانیکی بالاتر و ماندگاری محصول را ارتقاء می‌دهند.

ارزآوری ۴۵۵ هزار دلاری محصول دانش‌بنیان برای کشور

خزایی با اشاره به مزیت رقابتی محصولات دانش‌بنیان این شرکت با نمونه خارجی و داخلی، گفت: کیفیت محصولات این شرکت مزیت رقابتی آنها در مقایسه با نمونه داخلی و خارجی است. این مزیت رقابتی موجب شده علاوه بر صادرات این محصولات به کشور‌های مختلف، بسیاری از شرکت‌های داخلی، مواد اولیه خود را به عنوان مواد حد واسط پتروشیمی از این شرکت تامین کنند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان در مورد ارزآوری این محصول برای کشور، گفت: صادرات این محصولات دانش‌بنیان در سال گذشته موجب ارزآوری بیش از ۴۵۵ هزار دلاری برای کشور شده است.

وی، شعار این شرکت را «راهکار‌های خلاقانه می‌آفرینیم» عنوان کرد و گفت: تولید محصولات دانش‌بنیان در شرکت پایا پلیمر دانا بر اساس نیاز بازار است و شرکت ما علاوه بر اشتغال‌زایی غیرمستقیم، بالغ بر ۶۰ نفر اشتغال مستقیم در محل کارخانه و دفتر مرکزی داشته است که ۳۰ درصد آنها را بانوان تشکیل می‌دهند.

چشم‌انداز توسعه صادرات به میزان ۱۲۰۰ تن

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان در مورد میزان صادرات این شرکت نیز گفت: سال گذشته حدود ۶۰۰ تن محصول به کشور‌های مختلف صادر کردیم و برنامه داریم که صادرات سال ۱۴۰۴ را به ۱۲۰۰ تن محصول برسانیم.

خزایی با اشاره به مشکلات این شرکت در مسیر صادرات، گفت: تحریم‌های ظالمانه، مشکلات انتقال ارز و ارسال نمونه موجب شده صادرات ما کاهش یابد و اگر این مشکلات کمتر بود، میزان صادرات ما ۳ تا ۴ برابر در مقایسه با میزان صادرات کنونی می‌شد.

به گفته وی، طرح‌های توسعه‌ای در این شرکت تداوم دارد و قرار است در نمایشگاه ایران‌پلاست ۷ محصول جدید این شرکت با ویژگی‌های مختلف و کاربرد در صنایعی همچون صنعت غذا و دارو رونمایی شود.

حضور در پایون‌های مختلف با حمایت صندوق نوآوری

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان در خصوص تاثیر ارائه خدمات آموزشی و تسهیلات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی در اعطای تسهیلات و ارائه خدمات مختلف اعم از آموزشی و... به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال بوده و در گسترش محصولات دانش‌بنیان بسیار اثرگذار بوده است. این حمایت‌ها علاوه بر اینکه موجب حفظ موجودیت و ماندگاری یک شرکت می‌شود، از خروج سرمایه‌های انسانی نیز جلوگیری می‌کند.

خزایی در مورد جزئیات حمایت صندوق نوآوری از این شرکت، گفت: تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات ثابت در جهت توسعه تجهیزات و کارخانه و برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف برای پرسنل از جمله حمایت‌هایی است که توانسته به پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای شرکت ما کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه پلاستیک قزاقستان و همچنین در تور بازدید نمایشگاه چاینا پلاس (CHINAPLAS) حضور یافتیم که کمک بزرگی برای بازاریابی محصولات دانش‌بنیان است.