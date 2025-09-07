به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ باران و طوفان بیشتر دربخش بوشکان و ارم خسارت به بار آورد، آن هم در حالیکه نخلداران مشغول برداشت خرما و قصب از نخیلات بودند.

در این شرایط کشاورزان امیدشان به حمایت مسئولان و صندوق بیمه است تا این خسارت‌ها جبران شود.

مدیرصندوق بیمه کشاورزی استان بوشهرگفت: صندوق بیمه کشاورزی نقش حمایتی در مقابل خطرات قهری و طبیعی و غیر قابل کنترل دارد.

غلامعلی حسینی پناه افزود: باران اخیر که با طوفان وتگرگ همراه بود، بهره برداران بخش کشاورزی را در منطقه بوشکان و ارم با مشکلاتی روبه رو کرد.

وی بیان کرد: همکاران ارزیاب ما به نخلستان‌های خسارت دیده مراجعه کردند و یک سری برآورد‌های اولیه انجام شد.

مدیرصندوق بیمه کشاورزی استان گفت: به دلیل اینکه نخیلات در مرحله برداشت خرما بودند هنوز میزان خسارت مشخص نیست.

حسینی پناه میزان خسارت وارده به برخی نخیلات را ۶۰ تا ۷۰ درصد عنوان کرد.

وی اضافه کرد:کشاورزان زراعت کار و دامداران خسارت دیده هم می‌توانند به شعب بانک کشاورزی، مراکز جهاد کشاورزی و یا کارشناسان ارزیاب که به صورت میدانی در این مناطق حضور دارند مراجعه و درخواست خسارت ارائه کنند.

به گفته این مقام مسئول اعتبار زمانی بیمه نامه تا پایان مهر است و بعد از اتمام این بازده زمانی، خسارت‌ها ثبت و در مسیر پرداخت قرار می‌گیرد.

میزان بارش ثبت شده در بوشکان ۲۷ میلی متر، طلحه ۲۵ میلی متر، بنیون تنگستان ۴.۸ میلی متر و دشتی ۲.۹ میلی متر و دهرود یک میلی متر بود.