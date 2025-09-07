طی نشست امور برق و انرژی و با حضور وزیر نیرو مقرر شد هدفگذاری ساتبا مبنی بر افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۹۸۰۰ مگاوات در سال جاری با جدیت پیگیری و اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طی نشست امور برق و انرژی و با حضور وزیر نیرو بر لزوم پیگیری و اجرای هدفگذاری ساتبا مبنی بر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۹ هزار و ۸۰۰ مگاوات تا پایان سال جاری و ارسال گزارش‌های هفتگی پیشرفت طرح‌ها به معاونت برق و انرژی وزارت نیرو تاکید شد.

طبق هدفگذاری انجام شده، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) در نظر دارد ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۱۹ هزار و ۸۵۵ مگاوات و تا پایان ۱۴۰۶ به ۳۰ هزار مگاوات افزایش دهد.