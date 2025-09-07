سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی هفته دفاع مقدس را فرصتی برای استمرار، تبیین اقتدار ملی و صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی عنوان و بر انتقال و روایت فرهنگ و آموزه‌های ایثار و اقتدار به نسل جوان و نوجوان به صورت هنرمندانه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رسول مقابلی سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در جلسه ستاد گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا، با تاکید بر اینکه گرامیداشت هفته دفاع مقدس تنها ادای دین به شهیدان و ایثارگران نیست، گفت: این هفته فرصتی برای تقویت همبستگی و انسجام ملی، تقویت و استمرار اقتدار ملی، اتحاد و وحدت و صیانت از دستاورد‌های جمهوری اسلامی است و ضرورت جامعه ایجاب می‌کند که به این مسائل بیش از پیش پرداخت شود.۶

وی افزود: هفته دفاع مقدس یادآور یکی از مقاطع مهم تاریخ جمهوری اسلامی است که جلوه‌های ماندگار شجاعت، ایثار و استقامت ملت ایران، عزت، افتخار و اقتدارایران اسلامی را به یاد می‌آورد. دورانی که فرزندان برومند این سرزمین با تکیه بر ارزش‌های الهی و تبعیت از رهنمود‌های امام راحل با روحیه‌ای سرشار از ایثار و فداکاری در برابر دشمنان ایستادند و حماسه آفریدند.

مقابلی در ادامه با تاکید بر اینکه روایت و تبیین و انتقال مفاهیم و موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باید به شکل هنرمندانه به نسل جدید که جوانان و نوجوانان دهه ۸۰ و ۹۰ هستند منتقل شود، افزود: موضوع وطن و تعمیم آموزه ها، اتحاد و همدلی که امام راحل در آن دوران شکل دادند و امروز هم تحت هدایت حکیمانه مقام معظم رهبری پایه ریزی و با رهبری داهیانه ایشان این خط سیر ادامه دارد، موضوعاتی است که در این هفته بیش از پیش باید به آن پرداخته شود.

مقابلی همچنین در اجرای برنامه‌های هفته گرامیداشت دفاع مقدس بر اجرای بیشتر برنامه‌های محله محور، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها (رسانه ملی، مطبوعات و فضای مجازی) برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان، فضاسازی شهری، برنامه ریزی برای اقشار مختلف مردم، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، تجلیل از پیشکسوتان، حضور بیش از پیش مدیران در بین مردم برای تقویت بیشتر انسجام ملی تاکید و خواستار همکاری و همپوشانی دستگا‌های اجرای بر هر چه بهتر اجرا شدن این برنامه‌ها شدند.

در این جلسه همچنین مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و نمایندگان کمیته‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس به ارائه گزارش برنامه ها، نظرات و پیشنهادات خود برای هر چه بهتر اجرایی شدن برنامه‌های این هفته پرداختند.