به منظور تقویت زیستگاه‌های طبیعی و تأمین آب پایدار برای گونه‌های جانوری، آبشخور جدیدی در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی و حوزه محیط‌بانی وارنگه ـ سیاه‌سنگ نصب و راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: به منظور ارتقاء شرایط زیستگاهی و تضمین تأمین پایدار منابع آبی برای گونه‌های جانوری، آبشخوری جدید در حوزه محیط‌بانی وارنگه ـ سیاه‌سنگ واقع در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی نصب گردید.

امیدرضا تونی، با اعلام این اقدام مهم اظهار داشت: در پی تشدید خشکسالی‌های مستمر و کاهش منابع آبی طبیعی، نصب آبشخور‌ها به عنوان زیرساختی حیاتی در بهبود وضعیت زیستگاه‌ها و کاهش فشار بر منابع طبیعی صورت پذیرفته است.

وی افزود: این اقدام نقش بسزایی در حفظ پایداری زیستگاه‌های حیات‌وحش ایفا کرده و از بروز تعارضات زیست‌محیطی ناشی از مراجعه گونه‌ها به سکونتگاه‌های انسانی جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: نصب آبشخور‌ها علاوه بر تأمین آب مورد نیاز جانوران، زمینه‌ای مناسب جهت پایش مستمر جمعیت و سلامت گونه‌های جانوری فراهم می‌آورد که این امر با حمایت محیط‌بانان و کارشناسان محیط زیست تحقق می‌یابد.

این اقدام در حالی صورت می‌پذیرد که استان‌های دیگر نیز به منظور حفاظت و تقویت زیستگاه‌های طبیعی، اقدام به نصب آبشخور‌های متعدد کرده‌اند.در استان خراسان جنوبی، نصب آبشخور‌های ویژه در مناطق حفاظت‌شده کوهستانی، نقشی اساسی در حفظ گونه‌های نادر همچون یوزپلنگ آسیایی ایفا نموده است. همچنین، در استان فارس، احداث آبشخور‌های خورشیدی در مناطق حفاظت‌شده بمو و پیربناب به تأمین پایدار منابع آبی گوزن زرد ایرانی کمک شایانی کرده است. در سیستان و بلوچستان نیز نصب آبشخور‌ها در زیستگاه‌های دشتیاری و کوهستانی سرباز، حفاظت از گونه‌های ارزشمند از جمله جبیر و قوچ وحشی را بهبود بخشیده است.

در شرایط اقلیمی کنونی که تنش‌های آبی و خشکسالی‌های متوالی، زیستگاه‌های طبیعی را تهدید می‌نماید، نصب و بهره‌برداری از آبشخور‌ها به عنوان راهکاری علمی و مؤثر در حفظ و تقویت تنوع زیستی و ارتقاء سلامت زیست بوم‌های بکر کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.