بنیاد ملی علم ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از ارتقای فناوری محصولات گلخانه و شیلات حمایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اولویت جدید «اولویت‌های دفتر برنامه ملی ارتقای فناوری در زنجیره ارزش محصولات گلخانه‌ای و شیلاتی» در جمع حوزه‌های اولویت‌دار «حمایت از رساله‌های دکتری و طرح‌های پسادکتری همسو با اولویت‌های ستاد‌های توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و برنامه‌های ملی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری» قرار گرفت.

در زنجیره ارزش گلخانه، مباحث مربوط به بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، طراحی و ساخت گلخانه متناسب با اقلیم، مدیریت کشت و تجهیزات، فرآوری و فروش به عنوان چهار مساله اولویت‌دار معرفی شده‌اند.

در زنجیره ارزش شیلات نیز ۶ مبحث مولدسازی، تکثیر و اصلاح نژاد، پرورش، بهداشتی و مدیریتی، فنی و مهندسی، خوراک و فرآوری، به عنوان مسائل دارای اولویت تعیین شده‌اند.

واجدین شرایط برای شرکت در این اولویت ، پژوهشگران پسادکتری و دانشجویان دکتری با شرایط مندرج در شیوه‌نامه بنیاد ملی علم ایران هستند.

این اولویت و فراخوان در تمام طول سال باز است و مبلغ حمایت مطابق جدول حمایت‌های مصوب بنیاد ملی علم ایران خواهد بود.