به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان روز نخست مسابقات اسکواش دختران قهرمانی کشور - اراک، بازیکنان برتر در هر رده سنی با پیروزی مقابل رقبا به مرحله بعد صعود کردند.

در رده سنی کمتر از ۱۱ سال: مهرسا دری از تهران، یاسمین طالبی مجرد از تهران، ترمه خامنه‌ای فرد از تهران، غزل فریدون از سمنان، نیکی عابدان زاده از فارس، پارمیس نکوپایان تک از تهران، آیدا اسماعیلی زینی از یزد و سما پیله ور از مرکزی با برتری مقابل رقبا به دور بعد صعود کردند.

در رده سنی کمتر از ۱۳ سال: مهرگان قریب از مرکزی، حلما نیاکان از سمنان، آیسا نوری از البرز، سلین اسدی از آذربایجان شرقی، آترین حیاتی از تهران، السا زارعیان جهرمی از فارس، نیایش محمودی از تهران، هلما جوهری از اصفهان، حلما حق گویان از آذربایجان شرقی و ترنم کارگر حاجی آبادی از یزد جواز حضور در دور بعد را کسب کردند.