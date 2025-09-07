رییس سازمان نوسازی مدارس گفت: باید تا مهرماه همه کلاس‌ها آماده پذیرش دانش‌آموزان باشند. روز تعطیل نداریم و هیچ وقفه‌ای در این مسیر پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا خان‌محمدی در جلسه ستاد ملی نهضت توسعه عدالت آموزشی که به‌صورت ارتباط برخط با مدیران کل نوسازی مدارس استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه طرح شهید عجمیان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس است، اظهار داشت: این طرح باید هم‌زمان با نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی با قوت پیگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت تجربه‌گردانی در مسیر اجرای طرح‌ها افزود: انتقال تجارب موفق در حوزه مدرسه‌سازی به‌ویژه در استان‌هایی که عملکرد مطلوبی داشته‌اند، می‌تواند به تسهیل کار در سایر مناطق کمک کند. بازدید روز گذشته از استان مازندران نشان داد که اقدامات ارزشمندی در حال انجام است و کار‌های انجام شده می‌تواند الگوی مناسبی برای دیگر استان‌ها باشد. ظرفیت‌های بالای هنرستان‌ها باید بیش از پیش در خدمت تحقق اهداف طرح شهید عجمیان قرار گیرد.

خان‌محمدی با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی و تجهیز کامل فضا‌های آموزشی پیش از آغاز سال تحصیلی گفت:

رییس سازمان نوسازی مدارس تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به صورت جزئی و بر اساس نوع آنها از طریق سامانه ساتع، در دفتر رئیس‌جمهور کنترل و رصد می‌شود و استان‌ها باید اطلاعات پروژه‌ها را به‌روز و دقیق ثبت کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تجهیزات مدارس تاکید کرد: هیچ مدرسه و کلاسی نباید بدون کتابخانه و پروژکتور در سامانه‌ها ثبت شود. همچنین تجهیزات کلاسی باید ذخیره کافی داشته باشند تا در مواقع مورد نیاز سریعاً در اختیار مدارس قرار گیرند.

خان‌محمدی با بیان اینکه نقش خیرین در پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی بی‌بدیل است، گفت: همه خیرین مدرسه‌ساز باید در مدارس احداثی خود حضور یابند تا پیوند میان مدرسه و نیکوکاران عمیق‌تر شود. توجه به حامیان پروژه‌ها و قدردانی از آنان بسیار مهم است. بدون مشارکت مردمی و خیرین تحقق عدالت آموزشی ممکن نیست.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به همکاری با وزارت راه و شهرسازی گفت: از محل اعتبارات ملی امکان آغاز پروژه‌های جدید وجود ندارد. در مواردی لازم است خود استان‌ها برای برخی طرح‌ها تصمیم‌گیری کنند و موضوعات مهم نیز باید با اولویت بر روی میز استاندار قرار گیرد.

خان‌محمدی خاطرنشان کرد: نقشه راه نجات دهنده برای عبور از موانع قانونی و اداری طراحی شده است. همکاران باید با انسجام و تلاش شبانه‌روزی این مسیر را ادامه دهند.

وی در پایان تاکید کرد: نهضت توسعه عدالت آموزشی یک حرکت ملی و ماندگار است که با همت دولت، همراهی خیرین و حمایت مردم تحقق می‌یابد.