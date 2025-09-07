پخش زنده
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در دیدار مدیرعامل و جمعی از مدیران بیمه ایران، بر ضرورت نگاه تخصصی و نوآورانه در جهت طراحی بیمههای ویژه زنان و خانواده با توجه به تنوع و تکثر مسائل بانوان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: علی جباری، مدیرعامل بیمه ایران در این نشست، به ارائه خدمات بیمهای به شهروندان در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و از تدوین طراحی طرح جدید «بانوی ایرانی» برای توسعه و ارتقا ارائه پوششهای خدمات بیمه به بانوان در حوزههای زندگی، درمان، حوادث و... خبر داد و گفت: این طرح میتواند با خدمات سیار بیمهای، پرداخت خسارت آسانتر و بیمههای مقرونبهصرفه، تجربهای متفاوت برای زنان کشور ایجاد کند.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نیز در این دیدار، تاکید قانون اساسی نسبت به موضوع خانواده و ضرورت اجرای کامل آن تاکیدات را مورد یادآوری قرار داد و اظهار داشت: با آنکه نیمی از جمعیت کشور زنان هستند و علاوه بر نقش خانوادگی، سرمایه فکری و تخصصی کشور نیز محسوب میشوند، اما هنوز برای بیمه زنان خانهدار، زنان سرپرست خانوار و حتی دختران مجرد، سازوکار جامع و کارآمدی طراحی نشده است.
وی با تاکید بر ضرورت نگاه تخصصی و نوآورانه در جهت طراحی بیمههای ویژه زنان و خانواده با توجه به تنوع و تکثر مسائل زنان، به تغییرات فرهنگی و اجتماعی جامعه نظیر افزایش جمعیت مجردین، رشد سالمندی، افزایش طلاق و تغییر الگوی سرپرستی خانوار، تصریح کرد: ضروری است مدلهای جدید بیمهای طراحی شود تا زنان در صورت هرگونه بروز مشکلات خانوادگی و آسیبهای اجتماعی، از حداقلهای معیشتی و امنیت اجتماعی برخوردار باشند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به برخی از خلأهای جدی در ارئه خدمات بیمهای خاطرنشان کرد: یکی از دغدغههای مهم زنان موضوع بارداری، ناباروری و سلامت دهان و دندان در دوران بارداری است. همچنین در حوزه سرطان پستان – که شایعترین سرطان میان زنان است – بیمهها پوشش کافی ندارند. بهویژه در بخش پروتز بعد از جراحی که هزینههای سنگین و فشار روانی زیادی به زنان وارد میکند.
بهروزآذر ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده میتواند با همکاری بیمهها، بستههای حمایتی ویژه در این حوزه ارائه کند.
وی بیمه زندگی و بیمه عمر را راهکاری مؤثر برای کاهش نگرانیهای زنان در مواجهه با ریسکهای اقتصادی و خانوادگی دانست و ابراز داشت: در بسیاری از کشورها، بیمههای عمر و سرمایهگذاری بهعنوان پشتوانهای برای تأمین آینده زنان، بهویژه در دوران سالمندی و یا در شرایط از دستدادن سرپرست خانوار، عمل میکند. در ایران نیز میتوان با بومیسازی این الگوها، دغدغه زنان در حوزه امنیت مالی را به شکل پایدار کاهش داد.
به گفته معاون رئیسجمهور، طراحی بیمههای بلندمدت برای دختران جوان میتواند ضمن ایجاد سرمایهگذاری خرد و انباشت تدریجی منابع، پشتوانهای برای ازدواج، تحصیل، کارآفرینی یا حتی دوران بازنشستگی آنان فراهم کند. تجربه برخی کشورها نشان داده است که چنین محصولات بیمهای، نه تنها امنیت اجتماعی زنان را تقویت میکند، بلکه فرهنگ پسانداز و مدیریت ریسک در خانوادهها را نیز ارتقا میدهد.
بهروزآذر همچنین با تقدیر از اقدامات پیشین علی جباری در سنوات گذشته در صنعت بیمه در یکسان سازی پرداخت دیه زنان و مردان در حوادث رانندگی بیان کرد: این ابتکار که با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث و حمایت صندوق تأمین خسارتهای بدنی اجرایی شد، گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی بود. این تجربه نشان داد که میتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و نوآوری بیمهای، چالشهای اجتماعی و حقوقی را به گونهای حل کرد که هم با مبانی شرع و قانون سازگار باشد و هم موجب تقویت احساس عدالت در جامعه گردد.