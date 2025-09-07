پخش زنده
نائب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه از اجرای برنامههای متنوع بومی و محلی در جشنواره انگور به منظور زنده نگه داشتن فرهنگ آذربایجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛گلشن نوروزی در صحن شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به در پیش بودن برگزاری جشنواره انگور و همزمانی آن با هفتاد و ششمین نشست هم اندیشی روئسای شوراهای اسلامی مراکز استانهای کشور، اظهار داشت: جشنواره انگور امسال متفاوتتر از سالهای گذشته برگزار میشود.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه معرفی ظرفیتهای بومی و گردشگری ارومیه از اولویتهای برگزاری این جشنواره است، افزود: با توجه به حضور روسای شوراهای اسلامی استانهای کشور در این ایام، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای کشاورزی، فرهنگی و گردشگری شهر ارومیه فراهم شده است.
نوروزی گفت: انتظار میرود با همکاری همهجانبه، جشنواره انگور امسال به الگویی موفق در سطح ملی تبدیل شود.
وی از برپایی نمایشگاههای صنایع دستی، غرفههای عرضه محصولات محلی، اجرای موسیقیهای سنتی آذربایجانی و برنامههای شاد و مفرح ویژه خانوادهها به عنوان دیگر بخشهای این جشنواره یاد کرد و اظهار امیدواری کرد که این جشنواره موجب رونق گردشگری و افزایش نشاط اجتماعی در سطح شهر گردد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه از عموم شهروندان ارومیه و گردشگران دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این رویداد، از تولیدات کشاورزی، (خشکبار) منطقه حمایت کرده و در پاسداشت فرهنگ و سنتهای اصیل بومی مشارکت داشته باشند.
نوروزی در ادامه اعلام کرد: با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی و سکوت برخی کشورهای مسلمان، بنا داریم در کمیسیون فرهنگی شهر برنامه ریزی کنیم که به صورت نمادین و با حضور بانوان شهر ارومیه برنامه حمایت از زنان و کودکان غزه را در یکی از خیابانهای شهر راه اندازی کنیم تا الگویی برای سایر شهرهای کشور باشیم.