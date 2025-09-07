بازار فیزیکی بورس انرژی میزبان چندین عرضه برای روز شانزدهم شهریور خواهد بود؛ شرکت متانول کاوه در این روز هزار تن متانول را به رینگ بین‌الملل می‌آورد؛ این در حالی است که در این روز رینگ داخلی نیز میزبان چند عرضه از جمله هزار و ۱۲ تن MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام و هزار تن روغن سنگین قطرانی شرکت پالایش قطران ذغالسنگ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۱۴ هزار و ۸۱۲ میلیارد ریال در روز شنبه پانزدهم شهریور ماه رسید؛ این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزار‌های مالی بود. ۷۰ درصد ارزش کل بازار در این روز در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی، ۱۷ درصد آن در رینگ داخلی بازار فیزیکی و مابقی در بازار برق و ابزار‌های مالی به ثبت رسید.

همچنین مجموع ارزش ریالی حاصل از معاملات ثبت شده در ابزار‌های مالی به ۱۳۰ میلیارد ریال در روز پانزدهم شهریور رسید.

تابلو گواهی سپرده حامل‌های انرژی در بازار اوراق بهادار نیز پس از چندین ماه در این روز میزبان دادوستد ۲۱۰ هزار ورقه گواهی سپرده برش سبک LHC با مجموع ارزشی برابر ۶۱ میلیارد ریال و معامله ۷۵ هزار ورقه گواهی سپرده نفتا با مجموع ارزشی برابر ۲۵ هزار میلیارد ریال بود.

در این روز ۲ میلیون ۵۹ هزار واحد صندوق سینرژی نیز در تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران دادوستد شد و این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۴۳ هزار و ۹۷۵ میلیارد ریال انجامید.

پالایش نفت امام خمینی در صدر برترین‌های صادراتی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان فروش صادراتی ۳۴ هزار تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی برابر ۱۰ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال در این بازار طی روز پانزدهم شهریور ماه بود.

شرکت پالایش نفت امام خمینی در این روز ۲۰ هزار تن ته‌مانده برج تقطیر را در قیمت پایه‌ای برابر منفی ۲۲ پریمیوم دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل عرضه کرد، با توجه به استقبال متقاضیان، کل محصول عرضه شده در قیمت پایه داد و ستد شد و این معاملات مجموع ارزشی برابر ۶ هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال را رقم زد.

پالایش نفت شیراز فروشنده برتر رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش ۷ هزار و ۶۳۰ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی برابر ۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال طی روز پانزدهم شهریور ماه حکایت دارد.

شرکت پالایش نفت شیراز در این روز یک سبد پایه نفتای ۴۰۳ معادل ۵ هزار و ۵۰۰ تن از این محصول را در رینگ داخلی عرضه کرد، این محصول در نرخ پایه دادوستد شد و این معامله با ثبت مجموع ارزشی برابر هزار و ۹۲۲ میلیارد ریال فروشنده برتر این بازار به لحاظ حجم و ارزش فروش محصول شد.