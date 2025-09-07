به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان اعلام کرد: ثبت تصاویر سه رأس شوکا شامل یک ماده بالغ و دو بره جوان در جنگل‌های هیرکانی حوزه لنگرود، نتیجه تلاش‌های مستمر کارشناسان این شهرستان در پایش و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی است.

شوکا به‌عنوان یکی از گونه‌های شاخص و حساس جانوری در جنگل‌های شمال کشور، نماد تعادل اکولوژیکی و غنای زیستی این مناطق محسوب می‌شود، مشاهده و ثبت چنین صحنه‌هایی، نشان‌دهنده امنیت نسبی زیستگاه و موفقیت اقدامات حفاظتی در منطقه است.»

با توجه به اهمیت جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان میراث طبیعی جهانی، حضور گونه‌هایی، چون شوکا در این جنگل‌ها، نه‌تنها ارزش اکولوژیکی منطقه را افزایش می‌دهد، بلکه ضرورت ادامه‌دار بودن برنامه‌های حفاظتی، آموزش جوامع محلی و پایش مستمر را دوچندان می‌سازد.