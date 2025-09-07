پخش زنده
در اتفاقی کمنظیر، کارشناسان شهرستان لنگرود موفق به ثبت تصاویر یک رأس شوکای ماده به همراه دو بره شوکا در جنگلهای هیرکانی این منطقه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان اعلام کرد: ثبت تصاویر سه رأس شوکا شامل یک ماده بالغ و دو بره جوان در جنگلهای هیرکانی حوزه لنگرود، نتیجه تلاشهای مستمر کارشناسان این شهرستان در پایش و حفاظت از زیستگاههای طبیعی است.
شوکا بهعنوان یکی از گونههای شاخص و حساس جانوری در جنگلهای شمال کشور، نماد تعادل اکولوژیکی و غنای زیستی این مناطق محسوب میشود، مشاهده و ثبت چنین صحنههایی، نشاندهنده امنیت نسبی زیستگاه و موفقیت اقدامات حفاظتی در منطقه است.»
با توجه به اهمیت جنگلهای هیرکانی بهعنوان میراث طبیعی جهانی، حضور گونههایی، چون شوکا در این جنگلها، نهتنها ارزش اکولوژیکی منطقه را افزایش میدهد، بلکه ضرورت ادامهدار بودن برنامههای حفاظتی، آموزش جوامع محلی و پایش مستمر را دوچندان میسازد.