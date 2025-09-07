به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد اسمائیل حاتمی در جلسه هیات امنای ستاد دیه استان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: از ابتدای امسال ۱۲۰ زندانی جرایم غیرعمد با بدهی ۱۹۰ میلیارد تومانی با گذشت شاکیان و مشارکت خیران و ستاد دیه آزاد شدند.

وی همچنین از تسهیل موجبات آزادی ۲۰ محکوم مالی در بند طی روز‌های آینده خبر داد و گفت: پرونده بدهی این افراد معادل ۷۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیدگی و با بررسی منابع تامین مالی تمهیداتی فراهم شد تا زمینه آزادی این افراد با سرعت و سهولت انجام شود.

حاتمی اضافه کرد: در نتیجه تلاش‌های انجام شده شکات و محکوم لهم از بخشی از مطالبات خود معادل ۶۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام گذشت و صرفنظر کردند و این در حالی است که با پذیرش اعسار و تقسیط مبلغ ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و همچنین با برقراری زمینه‌های اعطاء ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی و نیز با در نظر گرفتن ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آورده مددجویان و بعلاوه کمک ۱۵ میلیارد ریالی ستاد دیه، پیش بینی می‌شود ۲۰ محکوم مالی تا یک ماه آینده از زندان‌های خراسان شمالی آزاد و به آغوش گرم خانواده‌های خود برگردند.

اکنون ۲۱۰ محکوم مالی در بند نیز با بدهی معادل ۳۳۶ میلیارد تومان همچنان در زندان‌های استان در انتظار دریافت کمک از دستان پر مهر و عطوفت هم استانی‌های عزیز هستند.