به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اکبر قایمی اظهار کرد: کارشناسان این اداره در پایش‌های خود، نخستین دسته از دُرناهای خاکستری مهاجر که شامل ۱۲ قطعه قطعه بودند را در تالاب‌ سولدوز مشاهده و رصد کردند.

وی اضافه کرد: دُرناهای خاکستری مهاجر هر سال در این فصل به منظور استراحت و تغذیه وارد تالاب‌های این شهرستان از جمله تالاب سولدوز شده و پس از مدتی توقف، کوچ خود را به مناطق جنوبی‌تر ادامه می‌دهند.

رییس اداره حفاظت از محیط زیست نقده گفت: آذربایجان‌غربی یکی از معدود استان‌های کشور است که دُرناها در آن جوجه‌آوری می‌کنند؛ البته زادآوری دُرناها در مناطق شمالی استان صورت می‌گیرد و در فصل پاییز دُرناهای جوان نیز به همراه دسته خود به مناطق جنوبی مهاجرت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: دُرناها پرندگانی بزرگ، با پاها و گردن دراز، دم نسبتا کوتاه، بال‌های دراز و منقاری بلند و کلفت، ظاهر شبیه لک‌ لک که شاهپرهای ثانوی داخلی بال‌های آنها خیلی بلند است و روی دم آنها را می‌پوشاند.

قایمی اضافه کرد: دسته‌های این پرنده که نر و ماده آن هم‌شکل بوده و به طور معمول روی زمین آشیانه می‌سازند، هنگام مهاجرت در یک خط به شکل هفت پرواز می‌کنند و اغلب در مناطق آبی، دشت‌های بوته زار، کشتزارها و حاشیه دریاچه‌ها به سر می‌برند.

وی یادآور شد: دُرناها در ایران جزو پرندگان مهاجر و در زمره پرندگان حمایت شده قرار دارند.