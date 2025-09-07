طرح ملی جایگزینی الکتروموتور و پمپ ۱۴۰ هزار دستگاه کولر‌های آبی در کشور با حضور معاون فنی و مهندسی ساتبا اغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فاز نخست طرح ملی جایگزینی الکتروموتور و پمپ کولر‌های آبی فرسوده با موتور‌های BLDC و پمپ‌های کم‌مصرف در کشور با حضور معاون فنی و مهندسی ساتبا، اغاز شد.

همچنین در این آیین ۳۰۰ دستگاه موتور قدیمی کولر‌های آبی به‌طور رسمی امحا و از چرخه مصرف خارج می‌شود.

به طور کلی، پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این طرح، ۷۷ مگاوات از توان مصرفی شبکه کاهش یافته و سالانه ۱۸۸ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی برق صرفه‌جویی شود.