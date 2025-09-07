پخش زنده
امروز: -
در نشست مشترک سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سرمایهگذاران هندی، توافقاتی برای توسعه صنایع مرتبط با آلومینا، زغالسنگ و نیروگاههای خورشیدی حاصل شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در نشستی با سرمایهگذاران هندی اعلام کرد که بخش معدن و صنایع معدنی ایران با صادرات ۱۴ میلیارد دلاری، آمادگی کامل برای جذب سرمایهگذاران خارجی را دارد و فرصتهای بسیاری برای توسعه همکاریهای معدنی میان ایران و هند وجود دارد.
آقاجانلو افزود: ایمیدرو در نظر دارد ۳۰۰ پروانه اکتشاف را به فراخوان بگذارد و شرکتهای دارای اهلیت میتوانند معادن را از طریق مزایده در اختیار بگیرند و علاوه بر بهرهبرداری از معادن، امکان احداث کارخانه فرآوری نیز فراهم است.
وی همچنین به ظرفیتهای مناطق ویژه اقتصادی زیرمجموعه ایمیدرو در سواحل جنوبی کشور اشاره و تاکید کرد که این مناطق از مزیتهای تولید، صادرات و ظرفیتهای اقتصادی مناسبی نسبت به سرزمین اصلی برخوردارند. آقاجانلو ضمن اشاره به سرمایهگذاریهای بخش معدن در توسعه دو میدان گازی هالگان و شاهینی، این طرحها را ظرفیت مهمی برای تامین انرژی بخش معدن برشمرد.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو همکاری ایران و هند در بخش آلومینا و زغال سنگ را از دیگر زمینههای بالقوه همکاری بین دو کشور عنوان کرد.
در ادامه، مدیر سرمایهگذاری و اقتصادی ایمیدرو، اعلام کرد:در صورت تمایل طرف هندی، امکان سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی ایران مانند تولید لولههای بدون درز، ساخت کارخانه آلومینا و نیروگاه خورشیدی فراهم است.
سرمایهگذار هندی حاضر در نشست نیز با تاکید بر توسعه همکاریهای مشترک معدنی گفت: هند از توانمندیهای قابل توجهی در حوزههای مس و زغال سنگ برخوردار است و آماده است تجهیزات معدنی مورد نیاز ایران را تامین کند و در مقابل کالا دریافت نماید.