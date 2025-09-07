پخش زنده
امروز: -
نرمافزار «قاری کوچولو» بخشی از مجموعه کتابهای هوشمند «قرآنآموز» است که به کودکان کمک میکند یادگیری قرآن را به شکل بازی و تجربهای تعاملی، تجربه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با ورود فناوریهای دیجیتال به حوزه آموزش قرآن، نرمافزارهای هوشمند به کودکان امکان میدهند تا بتوانند به شیوهای جذاب و تعاملی با قرآن انس پیدا کنند. نرمافزار «قاری کوچولو» یکی از تازهترین محصولات و بخشی از مجموعه کتابهای هوشمند «قرآنآموز» است که به کودکان کمک میکند فرآیند یادگیری قرآن را به شکل بازی و تجربهای تعاملی تجربه کنند.
این نرمافزار با هدف ایجاد انگیزه و سهولت در یادگیری قرآن برای کودکان، بهطور رایگان در پلتفرمهای مختلف دانلود نرمافزار در دسترس است و امکانات متنوعی را ارائه میدهد. سه بخش اصلی آن شامل خوانش قرآن، پخش فیلم و آموزش حفظ است که هر کدام با هدفی مشخص طراحی شدهاند.
*بخش خوانش قرآن
در این بخش، متن قرآن بهصورت آیه به آیه و کلمه به کلمه با نرمافزار خوانده میشود. کودک میتواند همزمان متن را دنبال و با کمک صوت، تلفظ صحیح کلمات و روانخوانی را تمرین کند. این قابلیت علاوه بر قرآن عثمان طه، برای کتابهای درسی مدارس نیز قابل استفاده است و امکان انتخاب سوره یا بخش خاصی از قرآن وجود دارد.
*بخش پخش فیلم و واقعیت افزوده
یکی از جذابترین بخشهای نرمافزار، استفاده از فناوری واقعیت افزوده است. با قرار دادن دوربین گوشی روی صفحات داستانی کتاب، شخصیتها و صحنههای داستانی زنده میشوند و داستان سوره با صدای راوی و انیمیشنهای تعاملی برای کودک نمایش داده میشود. این بخش باعث افزایش تمرکز و علاقه کودک به محتوای قرآن شده و تجربهای تعاملی و سرگرمکننده ایجاد میکند.
*بخش آموزش حفظ
در این بخش، کودک پس از شنیدن آیات، به تکرار آنها میپردازد و نرمافزار صدای او را ضبط میکند. فایلهای صوتی تولید شده میتوانند برای مربی، والدین یا دوستان ارسال شوند و امکان بررسی پیشرفت کودک در حفظ آیات فراهم میشود. همچنین نرمافزار با ارائه تمرینهای مرحلهای، روند یادگیری حفظ را ساختارمند و قابل پیگیری میکند.
*مزایای نرمافزار
تعاملی و جذاب بودن: استفاده از انیمیشن و صدای متحرک برای درگیر کردن کودک
استقلال کودک: امکان یادگیری بدون نیاز دائمی به حضور والدین
پشتیبانی از منابع متنوع: متن قرآن عثمان طه و کتابهای درسی مدارس
تقویت حافظه و تلفظ: تمرینهای مرحلهای و قابلیت ضبط و ارسال صوتی
*محدودیتها
نیاز به گوشی هوشمند با دوربین و اینترنت برای بهرهبرداری کامل
احتمال وابستگی بیش از حد کودک به ابزار دیجیتال نسبت به حضور مستقیم مربی
محدود بودن محتوای نرمافزار به چند سوره و داستان مشخص
*کاربرد و هدف
نرم افزار «قاری کوچولو» نه تنها ابزاری آموزشی است، بلکه به نوعی مربی دیجیتال کودک نیز محسوب میشود. در مواقعی که والدین نمیتوانند مستقیماً کودک را همراهی کنند، این نرمافزار راهنمایی و تمرینهای لازم را ارائه میدهد و فرآیند انس با قرآن را تسهیل میکند. هدف اصلی ایجاد انگیزه در کودکان و افزایش تعامل خانوادهها با قرآن است، بهطوری که کودک بتواند بدون فشار یا اجبار، یادگیری را تجربه کند و رابطهای مثبت با مفاهیم قرآنی برقرار کند.
با توجه به امکانات متنوع و تعاملی نرمافزار «قاری کوچولو»، میتوان آن را ابزاری کارآمد برای ترویج فرهنگ قرآنخوانی میان کودکان و خانوادهها دانست.