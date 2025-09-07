پخش زنده
نشست مشترک وزیر امورخارجه به همراه شورای معاونین وزارت امور خارجه میهمان وزیر میراث فرهنگی بود در این نشست مشترک موانع پیش روی گردشگری ایران بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در نشست مشترک با وزیر امور خارجه بررسی ظرفیتهای گردشگری حوزه خلیج فارس، قفقاز وروسیه، هند و چین در این نشست مشترک انجام شد.
سید رضا صالحی امیری افزود: همکاری دیپلماسی برای جذب گردشگر نیازمند همکاری با و وزارت امور خارجه است. وی گفت: وزارت امور خارجه گردشگری را در اولویت برنامههای خودش قرار داده است. وی با اشاره به ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای معرفی ایران گفت: در این نشست مشترک وزیر امور خارجه به استفاده از این ظرفیت مهم اشاره داشته است تا صدای ایران زیبا به جهانیان برسد.
صالحی امیری گفت: در شهریور ماه گردشگری درحال بازگشت به شرایط قبل از دفاع مقدس دوازده روزه است.
وزیر امور خارجه نیز گفت: وزارت امور خارجه موظف است با زدودن غبار چهره واقعی ایران را به دنیا نشان دهد. عباس عراقچی گفت: در این نشست مشکلات پیش پای گردشگری مطرح شد و مسایلی مثل صدور روادید و شرکت در برنامههای بین المللی برای معرفی قابلیتهای گردشگری ایران مطرح شد.
وی همچنین در خصوص لغو روادید گفت: در خصوص لغو روادید با برخی کشورها مثل عراق تجربه خوبی داشتیم، اما ادامه این موضوع نیازمند همکاری با نهادها و سازمانهای مثل نهادهای امنیتی است.