به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در این مراسم، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را امری ضروری دانست و گفت:لازم است تا برخی دستگاه‌ها عملکرد سازمانی خود را مستند سازی و ثبت و ضبط کنند و اطلاع رسانی‌های لازم به مردم در این خصوص صورت گیرد.

نادر مالکی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان هم گفت: دستگاه‌های اجرایی استان در طول یکسال فعالیت و ارزیابی عملکرد آن‌ها بر اساس بخشنامه ارسالی از سازمان استخدامی کشور به سازمان برنامه بودجه مورد بررسی قرار گرفت

وی افزود: بعضی دستگاه‌ها در ارزیابی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی در ۶ موضوع با کمک شرکت‌های آب، برق، گاز و اداره کل اقتصاد و امور دارایی ارزیابی می‌شوند