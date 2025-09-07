پخش زنده
بیست مگاوات انرژی خورشیدی با مشارکت مردمی در سیستان و بلوچستان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: با هدف بهرهگیری از ظرفیت بالای تابش خورشید در استان، تعاونیهای توسعه عمران شهرستانی برای ایجاد ۲۰ مگاوات انرژی خورشیدی تشکیل میشوند.
اللهنظر شهبخش افزود: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان بیشترین ساعات آفتابی کشور را دارد و قطب انرژی محسوب میشود، تشکیل تعاونیهای توسعه عمران شهرستانی با هدف تولید ۲۰ مگاوات انرژی خورشیدی در دستور کار قرار گرفته است که این طرح علاوه بر تأمین بخشی از ظرفیت انرژی استان، زمینه بهرمندی مستقیم مردم را نیز فراهم خواهد کرد.
شهبخش خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف باید نیم درصد جمعیت هر شهرستان معادل چهار هزار و ۳۰۰ نفر در این طرح مشارکت کنند.