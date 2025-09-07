پخش زنده
آیین تجلیل از مدال آوران المپیاد نجوم و اختر فیزیک صبح امروز با حضور وزیر ورزش و جوانان و دستیار اجتماعی رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، صبح امروز آیین بزرگداشت تجلیل از افتخارآفرینان هجدهمین المپیاد نجوم و اختر فیزیک برگزار شد و این افتخار آفرینان توانستند ۵ مدال طلا را از بین ۶۴ کشور کسب کنند .
دستیار اجتماعی رئیس جمهور در این مراسم گفت: این تنها یک تقدیر نیست بلکه یک جهتگیری است و تداوم این جهتگیری به یک امر نهادینه تبدیل میشود.
علی ربیعی افزود: شما افتخار آفرین مدالی که گرفتید تنها یک مدال نیست بلکه نشانه ظرفیت یک جامعه است و این مدالها امید آینده را هدف میگیرند و مدال یک رابطه مستقیم با امیدآفرینی در کشور دارد
دستیار اجتماعی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه سختکوشی، خلاقیت، از خودگذشتگی و وفاداری به وطن، یک امر مهم برای تمام مدال آوران محسوب میشود ، گفت: سختکوشی امیدوارانه داروی جامعه امروز ایران است و جامعهای موفق میشود که افراد سختکوش داشته باشد.
در ادامه این مراسم وزیر ورزش و جوانان نیز گفت: اینجا حوزه علم و دانش و فناوری است و باید شکاف برای تبدیل علم به صنعت از بین برود و ما باید به بچهها در این حوزه کمک کنیم.
احمد دنیامالی افزود: باید در حوزه حکمرانی خلأ تبدیل دانش به محصول، پُر شود.
وزیر ورزش گفت: ما در صدد هستیم که شبکه مدیران آینده را طراحی کنیم و با همین ظرفیت منابع انسانی و زیر ساختی میتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.