معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده‌های سیامکی شهری و لطفی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مهندس سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با خانواده «شهیده زیبا سیامکی شهری»، ضمن همدردی با این خانواده شهید، گفت: امیدوارم خداوند به شما صبر زینب گونه عطا کند و شهید عزیز شما نیز با اولیا الله محشور باشد.

معاون رئیس جمهور ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) وآقای پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان به خانواده شهید، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب همواره دغدغه خانواده شهدا را دارند و نگران آنها هستند و برایشان دعا می‌کنند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ما از اهل بیت (ع) و شهدای کربلا تأسی گرفتیم، جزئیات واقعه کربلا را حضرت زینب (س) روایت کردند و برای همین این واقعه در طول تاریخ ماندگار شد. همان طور که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند، علت پیروزی ما انسجام و وحدت بین مردم بود و شهدا اوج شکوه و پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه بودند و این شهدا از اصل نظام صیانت کردند. انسجام و وحدت بین مردم ثمره خون شهداست.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با خانواده شهیده لطفی: کسانی که حمله به افراد مظلوم و بی‌گناه را در جنگ تحمیلی محکوم نکردند چشم خود را بر جنایات غزه نیز بسته‌اند

مهندس سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین در دیدار با خانواده «شهیده بهاره لطفی»، بانویی که در تجاوز رژیم صهیونیستی به زندان اوین به شهادت رسید، ضمن ابراز همدردی با این خانواده شهید، گفت: چند سال گذشته و در زمان اجرای یک کنگره خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیدیم، ایشان فرمودند علاوه بر اینکه اجرای این برنامه‌ها خوب است، اما زندگی هرکدام از این شهدا موضوعیتی دارد که باید به آن پرداخت تا همگان بدانند این شهید در چه مسیری گام برداشته تا به این مقام رسیده است.

وی افزود: البته شهدا در زندگی خود روحیاتی داشتند که باعث شد به این مسیر رهنمون شوند و باید دید این مادر والامقام در زندگی خود در ارتباط با خانواده و حتی زندانیان چه برخوردی داشته که مقام شهادت نصیب ایشان گشته است.

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در ضوابط بین‌المللی حمله به اماکنی همچون زندان جزو مصادیق جنایات جنگی محسوب می‌شود، البته از کسانی که چشم خود را بر روی جنایاتی که در غزه اتفاق می‌افتد، بسته‌اند چندان توقع حمایت نمی‌توان داشت.

گفتنی است؛ «شهیده بهاره لطفی» حدود ۱۳ سال در بخش اجرای احکام زندان اوین مشغول به کار بود. پیکر این شهید عزیز که خود نیز فرزند جانباز شهید علی لطفی بود، با حضور گسترده مردم استان همدان تشییع شد.