به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند در جلسه شورای اداری شهرستان سمنان که در واقع آیین افتتاح همزمان طرح های دولت بود گفت : پیگیری حل مشکل تامین آب استان سمنان اولویت مسئولان است.

استاندار سمنان مصداق رعایت اخلاق مدیریتی را خدمت به مردم و رسیدگی به امور آنها برشمرد و با تاکید بر خدمت رسانی به مردم و سرکشی مدیران دستگاه‌های اجرایی به اداره‌ها رعایت اخلاق را لازمه وحدت و انسجام دانست.

افزایش اختیارات استان‌ها موضوع دیگر سخنان استاندار بود که استانداربر تلاش مدیران دستگاه‌ها برای تحقق این اختیارات تاکید کرد.

آزاد سازی محوطه کاروانسرای شاه عباسی سمنان، برقراری پرواز‌های دائمی فرودگاه سمنان تعیین تکلیف بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی، احداث تالار مرکزی شهر سمنان، سند عدالت آموزشی موضوعاتی بود که استاندار سمنان از مسئولان مرتبط خواست در جهت رفع مشکلات و پیگری مسایل آنها پیگیری کنند.

در این مراسم از چند مدیر دستگاه اجرایی و روابط عمومی‌های برتر تجلیل شد.

رونمایی از کتاب‌های آموزش زبان سمنانی و دو محصول جدید دانش بنیان در حوزه صنعت و سرم سازی دارویی برنامه پایانی این جلسه بود.