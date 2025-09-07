پخش زنده
سمینار تخصصی با موضوع «حقوق و کرامت انسانی از منظر پیامبر اکرم (ص) و امام رضا (ع)» در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این نشست در چارچوب سلسله برنامههای علمی ـ پژوهشی ششمین کنگره جهانی امام رضا(ع) و همزمان با گرامیداشت سالگرد ولادت پیامبر اعظم (ص) ترتیب یافته است و در آن جمعی از اندیشمندان و محققان جهان اسلام در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی گرد هم آمدند.
برگزارکننده این رویداد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی است و قرار است در ادامه کنگره، نشستهای تخصصی دیگری نیز در موضوعات مرتبط با معارف رضوی و سیره نبوی برگزار شود.