پیش بینی شده عایدی امسال پسته کاران خراسان شمالی، سه هزار و ۵۰۰ تن محصول باشد ولی آنچه کاشت این محصول را برای پسته کاران منطقه، اقتصادی‌تر کرده، راه اندازی و فعالیت شش واحد فراوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ این روز‌ها پسته کاران خراسان شمالی، ثمره تلاش یک و چندساله خود را برداشت می‌کنند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: برداشت پسته از سطح ۵۶۰۰ هکتار باغ بارور آغاز شده و پیش بینی می‌شود ۳۵۰۰ تُن محصول برداشت شود.

صفدر صفدری با بیان اینکه ۹۰ درصد پسته استان در بام و صفی آباد، اسفراین و جاجرم تولید می‌شود، گفت: در استان ۷۵۰۰ هکتار پسته وجود دارد که از این سطح ۵۶۰۰ هکتار بارور و مابقی غیر بارور است.

به گفته صفدری پسته یک محصول راهبردی و ارزآور است که به موجب تغییر آب و هوایی حاکم در استان توسعه سطح پسته (شوری پسند بودن پسته) در دستور کار قرار دارد.