مهلت ثبت‌نام و ارسال طرح‌ها به «رویداد ملی سرمایه‌گذاری برای تولید بازی‌های رایانه‌ای حوزه مقاومت» تا تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد با هدف حمایت از تولید بازی‌های محتوامحور و باکیفیت در زمینه مقاومت و دفاع مقدس، توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت استانداری اصفهان برگزار می‌شود.

تمرکز بر روایت‌پردازی و هویت ملی:

این رویداد بر روایت‌پردازی، شخصیت‌سازی و تعمیق تجارب مرتبط با «دفاع مقدس ۱۲ روزه» و دیگر موضوعات «مقاومت و پایداری»، هم راستا با اعتلای هویت ملی (ایرانی-اسلامی) در بستر بازی‌های دیجیتال تمرکز ویژه دارد.

حمایت از نخبگان و بازی‌سازان داخلی:

از جمله اهداف اصلی این رویداد می‌توان به شناسایی و حمایت از بازی‌سازان و تیم‌های خلاق داخلی، معرفی نیازهای نهادهای کشوری و لشکری در زمینه تولید بازی‌های دیجیتال مقاومت و جذب سرمایه‌گذار برای اجرای طرح‌های منتخب اشاره کرد.

مخاطبان و محورهای مشارکت:

بازی‌سازان مستقل، تیم‌های نوآور، شتاب‌دهنده‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای دولتی و نظامی از مخاطبان اصلی این رویداد هستند. محورهای مشارکت شامل طراحی و تولید بازی‌های مرتبط با دفاع مقدس، روایت زندگی شهدا، ایده‌های نوآورانه هویت‌ساز و تقویت تاب‌آوری اجتماعی است.

سرمایه‌گذاران :

چندین نهاد و سازمان معتبر با مبالغ قابل توجهی برای حمایت از طرح‌های برتر اعلام آمادگی کرده‌اند. از جمله:

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس: ۳۰۰ میلیارد ریال

۳۰۰ میلیارد ریال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش: ۲۰ میلیارد ریال

۲۰ میلیارد ریال مرکز تولیدات کودک و نوجوان معاونت سیما (صدا و سیما): ۳۰ میلیارد ریال

۳۰ میلیارد ریال مجتمع و کارخانه صنایع سرگرمی دیجیتال مهوا: ۲۰ میلیارد ریال

۲۰ میلیارد ریال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ۱۵ میلیارد ریال

۱۵ میلیارد ریال حوزه هنری انقلاب اسلامی: ۲۰ میلیارد ریال

۲۰ میلیارد ریال صندوق پژوهش و فناوری سپهر: ۲۰ میلیارد ریال (با تمرکز بر بازی‌های موبایلی)

۲۰ میلیارد ریال (با تمرکز بر بازی‌های موبایلی) استانداری استان اصفهان: ۱۵ میلیارد ریال (با اولویت‌های گردشگری، هوش مصنوعی و انرژی‌های نو در استان اصفهان)

مزایای مشارکت و اختتامیه:

طرح‌های برگزیده این رویداد فرصت دریافت هم‌زمان سرمایه از چندین سرمایه‌گذار، انتشار و معرفی در رسانه‌های معتبر و همکاری با نهادهای گوناگون را خواهند داشت. مراسم اختتامیه و معرفی طرح‌های برگزیده چهارشنبه ۲۶ شهریورماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

نحوه ثبت‌نام:

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال طرح‌های خود به وبگاه دبیرخانه رویداد به نشانی https://hamgara.ircg.ir/iran-investment مراجعه کنند. همچنین از طریق شماره‌های ۷۵-۸۸۳۱۰۳۷۰ داخلی ۴۴۵ و پیام‌رسان بله به آدرس @iranebarande امکان ارتباط فراهم است.