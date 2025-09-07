پخش زنده
مهلت ثبتنام و ارسال طرحها به «رویداد ملی سرمایهگذاری برای تولید بازیهای رایانهای حوزه مقاومت» تا تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد با هدف حمایت از تولید بازیهای محتوامحور و باکیفیت در زمینه مقاومت و دفاع مقدس، توسط بنیاد ملی بازیهای رایانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت استانداری اصفهان برگزار میشود.
تمرکز بر روایتپردازی و هویت ملی:
این رویداد بر روایتپردازی، شخصیتسازی و تعمیق تجارب مرتبط با «دفاع مقدس ۱۲ روزه» و دیگر موضوعات «مقاومت و پایداری»، هم راستا با اعتلای هویت ملی (ایرانی-اسلامی) در بستر بازیهای دیجیتال تمرکز ویژه دارد.
حمایت از نخبگان و بازیسازان داخلی:
از جمله اهداف اصلی این رویداد میتوان به شناسایی و حمایت از بازیسازان و تیمهای خلاق داخلی، معرفی نیازهای نهادهای کشوری و لشکری در زمینه تولید بازیهای دیجیتال مقاومت و جذب سرمایهگذار برای اجرای طرحهای منتخب اشاره کرد.
مخاطبان و محورهای مشارکت:
بازیسازان مستقل، تیمهای نوآور، شتابدهندهها، سرمایهگذاران و نهادهای دولتی و نظامی از مخاطبان اصلی این رویداد هستند. محورهای مشارکت شامل طراحی و تولید بازیهای مرتبط با دفاع مقدس، روایت زندگی شهدا، ایدههای نوآورانه هویتساز و تقویت تابآوری اجتماعی است.
سرمایهگذاران :
چندین نهاد و سازمان معتبر با مبالغ قابل توجهی برای حمایت از طرحهای برتر اعلام آمادگی کردهاند. از جمله:
مزایای مشارکت و اختتامیه:
طرحهای برگزیده این رویداد فرصت دریافت همزمان سرمایه از چندین سرمایهگذار، انتشار و معرفی در رسانههای معتبر و همکاری با نهادهای گوناگون را خواهند داشت. مراسم اختتامیه و معرفی طرحهای برگزیده چهارشنبه ۲۶ شهریورماه در اصفهان برگزار خواهد شد.
نحوه ثبتنام:
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال طرحهای خود به وبگاه دبیرخانه رویداد به نشانی https://hamgara.ircg.ir/iran-investment مراجعه کنند. همچنین از طریق شمارههای ۷۵-۸۸۳۱۰۳۷۰ داخلی ۴۴۵ و پیامرسان بله به آدرس @iranebarande امکان ارتباط فراهم است.