رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با توجه به جایگاه و نقش ملی و بینالمللی اتاق بازرگانی، از راهاندازی مرکز خدمات سرمایهگذاری در اتاق بازرگانی بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خورشید گزدرازی اظهار داشت: انتقال ناگهانی تعرفهها به تالار دوم مبادله ارز و راهکار موقت برای تسهیل ترخیص کالا چالشهایی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به بررسیهای کارشناسی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی درباره این تغییرات بیان کرد: تغییرات اخیر در فرآیند ثبت سفارش و ویرایش آن، بهویژه در سال جاری، باعث ایجاد اختلالات جدی و قابل توجهی در ترخیص کالا و فعالیت روزمره واحدهای بازرگانی و تولیدی استان شده است.
گزدرازی یادآور شد: مهمترین محدودیتهای ایجادشده شامل محدودیت تغییر در کد تعرفه صرفاً در سطح چهار رقم اول، اجرای ناگهانی سیاست بهینهسازی مصارف ارزی که علاوه بر تعرفه، ویرایش وزن و تعداد کالا را نیز مسدود کرده است و انتقال بخشی از تعرفهها به تالار دوم مبادله ارز و طلا بدون اطلاعرسانی شفاف و کافی است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: مشکلات جدی در بسیاری از کالای تامین ارز شده و اظهار شده با انتقال از گروه اول به گروم دوم به دلیل نبود تدبیر بانک مرکزی در رفع باگهای سیستمی با توجه به ایجاد و ابلاغ گروه دوم تالار مبادله طلا و ارز در ۱۶ مرداد توسط بانک مرکزی شده است.
وی افزود: گمرک قادر به رؤیت کد ساتا نیست و خطای سیستمی مربوط به مکاتبه بانک عامل با بانک مرکزی توسط ذینفعان مشاهده میشود.
گزدرازی گفت: دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن مکاتبه با شورای هماهنگی بانکها و انعکاس مشکلات، پیگیریهای لازم را انجام داده و مقرر شده است با مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان و اخذ تضامین لازم از صاحبان کالا، طی مکاتبه با گمرک امکان ترخیص کالاهای موجود فراهم شود تا از انباشت بیشتر کالاها در گمرک جلوگیری به عمل آید.