پخش زنده
امروز: -
مسابقات ورزشی دو اتلون در رشتههای دو میدانی و دوچرخه سواری با حضور ۲۳۸ ورزشکار از ۲۱ استان کشور در گرمسار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، شرکت کنندگان در دوی مسافت ۵ کیلومتر ۲۰ کیلومتر دوچرخه سواری و سپس ۲ و نیم کیلومتر دو شرکت کردند.
محسن نوری مسئول اجرایی مسابقات گفت: این رقابت ها در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان ، جوانان ، امید و بزرگسالان در بخش دو و دوچرخه سواری استقامت برگزار شد.
روح الله رمضانی دبیر فدراسیون ورزش های سه گانه گفت: برترینهای مسابقات دو اتلون به اردوی تیم ملی دعئوت می شوند تا برای مسابقات آسیایی که مهر ماه امسال در تبریز برگزار می شود آماده شوند .
وی افزود: ایران قرار است در رشته دواتلون بازیهای کشورهای اسلامی امسال ، در هر دو بخش مردان و زنان نماینده داشته باشد.