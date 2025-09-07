به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، شرکت کنندگان در دوی مسافت ۵ کیلومتر ۲۰ کیلومتر دوچرخه سواری و سپس ۲ و نیم کیلومتر دو شرکت کردند.

محسن نوری مسئول اجرایی مسابقات گفت: این رقابت ها در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان ، جوانان ، امید و بزرگسالان در بخش دو و دوچرخه سواری استقامت برگزار شد.

روح الله رمضانی دبیر فدراسیون ورزش های سه گانه گفت: برترین‌های مسابقات دو اتلون به اردوی تیم ملی دعئوت می شوند تا برای مسابقات آسیایی که مهر ماه امسال در تبریز برگزار می شود آماده شوند .

وی افزود: ایران قرار است در رشته دواتلون بازی‌های کشور‌های اسلامی امسال ، در هر دو بخش مردان و زنان نماینده داشته باشد.