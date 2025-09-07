پخش زنده
سرعت وزش باد و گرد و خاک تا اواسط هفته در خراسان جنوبی افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس الگوی نقشهها و با تقویت ناپایداریهای جوی و افزایش اختلاف فشار در نقشههای سطح زمین، به تدریج تا اواسط هفته، سرعت وزش باد و گرد و خاک در استان افزایش خواهد یافت.
لطفی افزود: به ویژه برای فردا وزش باد شدید و گرد و خاک را برای استان پیش بینی میکنیم که در مرز شرقی استان میتواند باعث کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات شود.
وی گفت: دمای هوا در دو سه روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، قاینات با ۱۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین و طبس و دهسلم با ۴۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و دمای بیرجند هم بین ۱۷ و ۳۶ درجه ثبت شد.