سومین اردوی تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم در قالب طرح اُسوه، از امروز تا ٢٣ شهریور در استان مازندران برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سومین مرحله اردوی ملی قاریان نوجوان قرآن کریم با عنوان «اُسوه»، از ۱۳ تا ۱۵ شهریورماه در تهران برگزار شد و از امروز، یکشنبه ۱۶ تا ۲۳ شهریور، ادامه برنامهها در مجتمع فرهنگی ـ اقامتی «بهشت پنهان» شهرستان سوادکوه استان مازندران پیگیری خواهد شد.
این دوره آموزشی و پرورشی با محوریت ارتقای مهارتهای قرائت و فهم قرآن طراحی شده است. در بخش آموزشی، کلاسهای تخصصی وقف و ابتدا، تجوید، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم پیشبینی شده است و کارگاههای نقد و بررسی تلاوت نیز با حضور استادان برجسته برگزار خواهد شد. هدف از این کارگاهها ارتقای سطح فنی قاریان و رفع اشکالات رایج در تلاوت است.
در کنار آموزشهای قرآنی، برنامههای پرورشی همچون تشکیل حلقههای معرفتی، دیدار با استادان و فعالان قرآنی و نشستهای اخلاقی در نظر گرفته شده است. این بخشها با هدف تقویت خودباوری، پرورش روحیه جمعی، افزایش توان جسمانی و ایجاد نشاط میان نوجوانان، تدارک دیده شدهاند.
اردو علاوه بر مباحث آموزشی و پرورشی، شامل فعالیتهای ورزشی و تفریحی نیز خواهد بود. کوهنوردی، مسابقات گروهی و بازدید از طبیعت دامنههای البرز در منطقه خرچ سوادکوه بخشی از این برنامهها است.
همچنین، در طول اردو ضبط تصویری تلاوتهای قاریان نوجوان با همکاری شبکههای تلویزیونی «نهال» و «پویا» و شورای عالی قرآن انجام خواهد شد.
اوج این رویداد با برگزاری محفل باشکوه انس با قرآن همراه خواهد بود. این محفل با حضور جامعه قرآنی و مردم مازندران روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه، همزمان با سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، در حسینیه عاشقان ثارالله (ع) قائمشهر برگزار میشود.
تیم ملی قاریان نوجوان قرآنکریم (اُسوه)، از سوی بنیاد قرآنیان اُسوه و زیر نظر شورای عالی قرآن در حال فعالیت است.